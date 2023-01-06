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    • Spor
    • 06.01.2023 14:02
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    • 06.01.2023 14:02
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    Hasan Ali Kaldırım'ın transfer planı ortaya çıktı! Büyük final peşinde

    Medipol Başakşehir forması giyen sol bek Hasan Ali Kaldırım, teknik direktör Emre Belözoğlu tarafından kadro dışı bırakıldı. Yeni takım arayışlarına başlayan tecrübeli oyuncunun için Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine girdiği öğrenildi. Daha önce Fenerbahçe forması da giyen 33 yaşındaki futbolcu, kariyer finalini büyük bir takımda yapmak istiyor.

    takvim.com.tr
    Emrah Karalinç
    Özel Haber | Hasan Ali Kaldırım’dan son dans!

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kadro dışı bıraktığını açıkladığı Hasan Ali Kaldırım ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli sol bek oyuncusu, geleceğiyle ilgili net bir karar verdi.

    EMRE BELÖZOĞLU NE DEMİŞTİ?
    Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Hasan Ali Kaldırım'ı neden kadro dışı bıraktığı sorusuna, "Hiçbir oyuncumla tartışacak ya da sesimi yükseltecek durumda değilim. Hasan Ali ile çalışma prensibimizin aynı olmadığını kendisine söyledim" yanıtını vermişti.

    FİNALİ BÜYÜK BİR TAKIMDA YAPMAK İSTİYOR
    33 yaşındaki sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yaşadığı tartışmanın ardından kadro dışı kaldı ve kendisine takım da aramaya başladı. TAKVİM'in ulaştığı bilgiye göre; Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine gelen futbolcu, finali kesinlikle 'büyük' bir takımda yapmayı planlıyor.

    GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ İLE TEMASTA
    Hasan Ali Kaldırım için Beşiktaş ve Galatasaray ile temasa geçildi. Kaldırım'a Fatih Karagümrük de dahil olmak üzere toplamda 5 Süper Lig kulübü yakından ilgi gösteriyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Hasan Ali Kaldırım'a sıcak baktığı öğrenildi.

        HASAN ALİ'NİN TERCİHİ
        Bu sezon Başakşehir'de 15 maçta forma giyen ve 1186 dakika süre alan Hasan Ali Kaldırım 1 gole imza attı. Futbolcu, şu an için Anadolu kulüplerinden gelen teklifleri beklemeye aldı. Kariyerinde daha önce Fenerbahçe'de de oynayan Kaldırım, büyük bir takımda oynamak istiyor.

        EN VERİMLİ SEZONU
        Hasan Ali Kaldırım kariyerindeki en verimli sezonu 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'de yaşamıştı. Söz konusu sezonda 36 maçta 3132 dakika oynayan futbolcu, 2 gol 7 asistle dikkatleri üstüne çekmişti. Kaldırım, 2018-29 sezonunda da 38 maçta 3 gol 5 asistlik katkı yapmıştı.

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        Haberler Spor Hasan Ali Kaldırım'ın transfer planı ortaya çıktı! Büyük final peşinde
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