Hasan Ali Kaldırım'ın transfer planı ortaya çıktı! Büyük final peşinde

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kadro dışı bıraktığını açıkladığı Hasan Ali Kaldırım ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli sol bek oyuncusu, geleceğiyle ilgili net bir karar verdi.

EMRE BELÖZOĞLU NE DEMİŞTİ?

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Hasan Ali Kaldırım'ı neden kadro dışı bıraktığı sorusuna, "Hiçbir oyuncumla tartışacak ya da sesimi yükseltecek durumda değilim. Hasan Ali ile çalışma prensibimizin aynı olmadığını kendisine söyledim" yanıtını vermişti.