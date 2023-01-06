Hasan Ali Kaldırım'ın transfer planı ortaya çıktı! Büyük final peşinde

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kadro dışı bıraktığını açıkladığı Hasan Ali Kaldırım ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli sol bek oyuncusu, geleceğiyle ilgili net bir karar verdi.
EMRE BELÖZOĞLU NE DEMİŞTİ?
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Hasan Ali Kaldırım'ı neden kadro dışı bıraktığı sorusuna, "Hiçbir oyuncumla tartışacak ya da sesimi yükseltecek durumda değilim. Hasan Ali ile çalışma prensibimizin aynı olmadığını kendisine söyledim" yanıtını vermişti.
FİNALİ BÜYÜK BİR TAKIMDA YAPMAK İSTİYOR
33 yaşındaki sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yaşadığı tartışmanın ardından kadro dışı kaldı ve kendisine takım da aramaya başladı. TAKVİM'in ulaştığı bilgiye göre; Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine gelen futbolcu, finali kesinlikle 'büyük' bir takımda yapmayı planlıyor.
GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ İLE TEMASTA
Hasan Ali Kaldırım için Beşiktaş ve Galatasaray ile temasa geçildi. Kaldırım'a Fatih Karagümrük de dahil olmak üzere toplamda 5 Süper Lig kulübü yakından ilgi gösteriyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Hasan Ali Kaldırım'a sıcak baktığı öğrenildi.