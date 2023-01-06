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Haberler Spor Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus'tan Serdar Aziz'e ultimatom: Bu son şansın

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus'tan Serdar Aziz'e ultimatom: Bu son şansın

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Galatasaray derbisi hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, kafasındaki kadroyu netleştiriyor. Derbi öncesi futbolcularına tek tek uyarılarda bulunan Jorge Jesus'un özellikle Serdar Aziz'le özel bir görüşme yaptığı ve Galatasaray derbisiyle ilgili olarak "Bu son şansın" dediği öğrenildi.

06.01.2023 20:06 - Son Güncelleme: 06.01.2023 20:09
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus’tan Serdar Aziz’e ultimatom: Bu son şansın

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Milli stoper Serdar Aziz ile derbi öncesi özel bir görüşme yaptı.

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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus’tan Serdar Aziz’e ultimatom: Bu son şansın

Pazar günü ezeli rakibini konuk edecek olan sarı lacivertlilerde Portekizli teknik adam, sistem değişikliğine gidecek.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus’tan Serdar Aziz’e ultimatom: Bu son şansın

Bu sezon zorluk seviyesi yüksek maçların tamamında olduğu gibi 3'lü savunmaya dönecek.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus’tan Serdar Aziz’e ultimatom: Bu son şansın

Jesus; Szalai ve Henrique'nin yanında Serdar Aziz'i kullanacak.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus’tan Serdar Aziz’e ultimatom: Bu son şansın

Başarılı hoca, mücadele öncesi tecrübeli oyuncuyla görüşme gerçekleştirdi.

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