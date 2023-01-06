Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Jorge Jesus'tan Serdar Aziz'e ultimatom: Bu son şansın
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Galatasaray derbisi hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, kafasındaki kadroyu netleştiriyor. Derbi öncesi futbolcularına tek tek uyarılarda bulunan Jorge Jesus'un özellikle Serdar Aziz'le özel bir görüşme yaptığı ve Galatasaray derbisiyle ilgili olarak "Bu son şansın" dediği öğrenildi.
06.01.2023 20:06 - Son Güncelleme: 06.01.2023 20:09
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Milli stoper Serdar Aziz ile derbi öncesi özel bir görüşme yaptı.