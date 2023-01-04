Süper Lig devlerinin Alex Sandro savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray menajeri ile masaya oturdu

Gazetenin haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Sandro'nun 3 yıllık sözleşme istediği ve her yıl için 2 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Yıldız oyuncunun menajerinin bu görüşmede ayrıca imza parası da istediği iddia edildi.