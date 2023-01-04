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    • Spor
    • 04.01.2023 14:55
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    • 04.01.2023 14:55
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    Süper Lig devlerinin Alex Sandro savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray menajeri ile masaya oturdu

    Son dakika transfer haberleri! Süper Lig’in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi. İtalyanlar’ın iddiasına göre Juventus forması giyen yıldız futbolcu için Galatasaray ve Fenerbahçe transfer savaşına girdi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Derbi öncesi devlerin Sandro savaşı!

    Süper Lig'de hafta sonu oynanacak dev derbide Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. İtalyanlar'ın iddiasına göre Juventus forması giyen yıldız futbolcu için Galatasaray ve Fenerbahçe transfer savaşına girdi.



    İTALYAN MEDYASINDAN BOMBA İDDİA
    İtalyan medyasından Tuttsport'un haberine göre Juventus'un Brezilyalı sol beki Alex Sandro'nun menajeri, oyuncusunun sezon sonu bonservissiz transferi konusunda Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüşme gerçekleştirdi.

    Gazetenin haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Sandro'nun 3 yıllık sözleşme istediği ve her yıl için 2 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Yıldız oyuncunun menajerinin bu görüşmede ayrıca imza parası da istediği iddia edildi.

        GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 4.5 MİLYON EURO
        Juventus forması giyen Brezilyalı sol kanat oyuncusu Alex Sandro'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 2015 yılından beri İtalyan devinde forma giyen Sandro'nun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro.

        Bu sezon İtalya Ligi'nde 13 maçta forma giyen 31 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu, 1 asiste imza attı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 239 dakika süre alırken gol ve asist üretemedi. Brezilya Milli Takımı'nda 40 kez forma giyen Sandro, 2 kez fileleri havalandırdı.

        Alex Sandro, Alteci Paranense, Maldonado, Santos ve Porto gibi takımların da formasını giydi. Juventus kariyerinde 289 karşılaşmada 15 gol ve 32 asist üretti. Sol bek dışında stoperde de görev yapabiliyor.

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