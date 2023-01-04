Beşiktaş’ın Ozan Tufan hamlesini Türkiye takvim.com.tr’den duymuştu! Hull City forması giyen Ozan Tufan adım adım Beşiktaş’a

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Ozan'ı çok istediği ve yönetimin de bu transfer için fedakarlık yapmaya hazır olduğu belirtildi. Ozan Tufan'ın da yeniden Süper Lig'e dönmeyi çok istediği ve Beşiktaş ile kulübünün anlaşmasını beklediği öğrenildi.