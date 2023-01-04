Beşiktaş'ın Ozan Tufan hamlesini Türkiye takvim.com.tr'den duymuştu! Hull City forması giyen Ozan Tufan adım adım Beşiktaş'a
Beşiktaş'ta transferde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kartal, transfer döneminde orta sahasını güçlendirecek. İngiltere Championship ekiplerinden Hull City forması giyen yıldız oyuncu adım adım Beşiktaş'a doğru ilerliyor.
Takvim.com.tr yaklaşık 15 gün önce Beşiktaş'ın Ozan Tufan ile ilgilendiğini okuyucularına duyurmuştu. Siyah-Beyazlı Yönetim bu transfer için resmen düğmeye bastı. Son gelen bilgilere göre Beşiktaş Yönetimi, tecrübeli orta saha için İngiliz ekibiyle resmi görüşmelere başladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Ozan'ı çok istediği ve yönetimin de bu transfer için fedakarlık yapmaya hazır olduğu belirtildi. Ozan Tufan'ın da yeniden Süper Lig'e dönmeyi çok istediği ve Beşiktaş ile kulübünün anlaşmasını beklediği öğrenildi.
Ozan Tufan sezon başında 3 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olmuştu. Championship ekibiyle 3 yıllık kontrat yapan Ozan Tufan, ligde çıktığı 22 maçta 4 gollük katkı vermişti.
Süper Lig'de 191 karşılaşmada görev alan Ozan Tufan, 21 gol ve 30 asistle toplamda 51 gole katkıda bulundu. Yıldız futbolcunun Hull City ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.