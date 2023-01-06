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    • Spor
    • 06.01.2023 13:20
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    • 06.01.2023 13:53
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    Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu

    Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay olacak.

    takvim.com.tr
    Derbinin hakemi belli oldu

    Son dakika haberi...Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

    Haftanın önemli karşılaşmasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk edeceği derbi maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay üstlenecek.

    Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:

    YARIN:
    16.00 Hatayspor - Antalyaspor: Yasin Kol
    19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

    PAZAR
    13.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: Kadir Sağlam
    16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor: Ümit Öztürk
    16.0 Giresunspor - Ümraniyespor: Sarper Barış Saka

    PAZARTESİ
    17.00 Başakşehir FK - Adana Demirspor: Arda Kardeşler
    20:00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Burak Şeker
    20.00 Alanyaspor - Trabzonspor: Mustafa Kürşad Filiz

    REKABETİN RAKAMLARI
    Rekabette 29 yılı kapsayan son 58 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.

    Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 12 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 24 karşılaşmayı kazandı.

    İki takım arasında yapılan son 58 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.

        Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

        İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.

        Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yapılan son 58 lig mücadelesinin 9'u ise golsüz eşitlikle sona erdi.

        FENERBAHÇE'NİN PERFORMANSI
        Ligde yaptığı 16 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, ilk golü attığı 12 müsabakanın 10'unu kazandı, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

        Yaptığı 3 karşılaşmalarda rakibinin ilk golü atmasına engel olamayan sarı-lacivertliler, söz konusu mücadelelerde 1 galibiyet, 2 yenilgi gördü. Fenerbahçe'nin 1 maçı ise golsüz eşitlikle sona erdi.

        GALATASARAY, BU SEZON NE YAPTI?
        Bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Galatasaray ise, ilk golü attığı 9 karşılaşmanın 8'ini kazandı, 1'inde berabere kaldı.

        Sarı-kırmızılılar, ligde ilk golü yediği 3 müsabakada geri dönüş gerçekleştirerek sahadan 3 puanla ayrıldı.
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            Haberler Spor Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu
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