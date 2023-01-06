Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu

Son dakika haberi...Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Haftanın önemli karşılaşmasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk edeceği derbi maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay üstlenecek.
Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN:
16.00 Hatayspor - Antalyaspor: Yasin Kol
19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
PAZAR
13.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: Kadir Sağlam
16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor: Ümit Öztürk
16.0 Giresunspor - Ümraniyespor: Sarper Barış Saka
PAZARTESİ
17.00 Başakşehir FK - Adana Demirspor: Arda Kardeşler
20:00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Burak Şeker
20.00 Alanyaspor - Trabzonspor: Mustafa Kürşad Filiz
REKABETİN RAKAMLARI
Rekabette 29 yılı kapsayan son 58 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.
Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 12 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 24 karşılaşmayı kazandı.
İki takım arasında yapılan son 58 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.