Beşiktaş'a transfer olacak mı? Facundo Garces'ten sürpriz çıkış

Şenol Güneş yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, Ocak ayı transfer dönemi için de çalışmalarına devam ediyor.
Siyah-Beyazlılar'ın gündemine son gelen isim, Arjantin ekibi Colon'da oynayan stoper Facundo Garces oldu. Genç Tangocu, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
ŞAMPİYONLUK MESAJI VERDİ
23 yaşındaki defans oyuncusu, "Taraftarlarımız bizden hep daha fazlasını bekliyor. Biz de şampiyonluğa konsantre olmuş durumdayız. Sahip olduğumuz bir kimlik var. Bu kimliğe uygun olan şey de şampiyonluk" dedi.
GELECEK PLANI
4-5 yıldır profesyonel olarak Colon'da oynayan futbolcu, sorumluluk almaya her zaman hazır olduğunu da dile getirdi. Beşiktaş ile anılan Arjantinli, "Şampiyonluk istiyoruz. Kazanmak ve zirvede olmak, şu anda tek düşüncem bu" ifadelerini kullandı.
FACUNDO GARCES'İN PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞME DURUMU
Transfermarkt verilerine göre; 4.5 milyon euro değer biçilen futbolcunun, kulübü Colon ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. 1.89 boyundaki Facundo Garces'in Arjantin dışında İspanya vatandaşlığı da bulunuyor.