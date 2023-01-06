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    • Spor
    • 06.01.2023 14:05
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    • 06.01.2023 14:07
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    Beşiktaş'a transfer olacak mı? Facundo Garces'ten sürpriz çıkış

    Beşiktaş'ın transfer gündemine son gelen son isim Arjantin ekibi Colon'da oynayan stoper Facundo Garces oldu. Genç Tangocu, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Facundo Garces "Şampiyonluk istiyoruz. Kazanmak ve zirvede olmak, şu anda tek düşüncem bu" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Emrah Karalinç
    Tangocu Kartal olacak mı? | Özel Haber

    Şenol Güneş yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, Ocak ayı transfer dönemi için de çalışmalarına devam ediyor.

    Siyah-Beyazlılar'ın gündemine son gelen isim, Arjantin ekibi Colon'da oynayan stoper Facundo Garces oldu. Genç Tangocu, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

    ŞAMPİYONLUK MESAJI VERDİ
    23 yaşındaki defans oyuncusu, "Taraftarlarımız bizden hep daha fazlasını bekliyor. Biz de şampiyonluğa konsantre olmuş durumdayız. Sahip olduğumuz bir kimlik var. Bu kimliğe uygun olan şey de şampiyonluk" dedi.

    GELECEK PLANI
    4-5 yıldır profesyonel olarak Colon'da oynayan futbolcu, sorumluluk almaya her zaman hazır olduğunu da dile getirdi. Beşiktaş ile anılan Arjantinli, "Şampiyonluk istiyoruz. Kazanmak ve zirvede olmak, şu anda tek düşüncem bu" ifadelerini kullandı.

    FACUNDO GARCES'İN PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞME DURUMU
    Transfermarkt verilerine göre; 4.5 milyon euro değer biçilen futbolcunun, kulübü Colon ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. 1.89 boyundaki Facundo Garces'in Arjantin dışında İspanya vatandaşlığı da bulunuyor.

        BU SEZONKİ PERFORMANSI
        Facundo Garces, bu sezon Arjantin Ligi, Arjantin Kupası ve Libertadores Kupası olmak üzere Colon'da toplam 43 maçta 3741 dakika süre aldı ve 2 gollük performans ortaya koydu.

        TARAFTARLARIN SEVDİĞİ BİR İSİM
        Geçen sezon 37 maçta oynayan futbolcu, takımın en çok gelecek vadeden isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Sağ ayağını daha iyi kullanan Facundo Garces, Colon taraftarlarının da sevdiği isimlerden biri durumunda.

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