Beşiktaş'a transfer olacak mı? Facundo Garces'ten sürpriz çıkış

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Facundo Garces, bu sezon Arjantin Ligi, Arjantin Kupası ve Libertadores Kupası olmak üzere Colon'da toplam 43 maçta 3741 dakika süre aldı ve 2 gollük performans ortaya koydu.

TARAFTARLARIN SEVDİĞİ BİR İSİM

Geçen sezon 37 maçta oynayan futbolcu, takımın en çok gelecek vadeden isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Sağ ayağını daha iyi kullanan Facundo Garces, Colon taraftarlarının da sevdiği isimlerden biri durumunda.