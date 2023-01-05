Galatasaray masaya çağırdı: Okan Kocuk yeni sözleşme için hazır

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da gözler kaleci Okan Kocuk'un geleceğine çevrildi. Kocuk, Cimbom'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor. Sarı-Kırmızılı kalecinin geleceğiyle ilgili son detaylara TAKVİM ulaştı.
KULÜPTEN HENÜZ TEKLİF YOK
Okan Kocuk, Galatasaray'dan henüz sözleşme uzatma konusunda resmi bir teklif almadı. Önceliği Sarı-Kırmızılılar olan Okan Kocuk'un yönetimden haber beklediği ve önümüzdeki haftalarda bir görüşmenin planlandığı öğrenildi.
KOCUK'A KAPILAR KAPALI DEĞİL
27 yaşındaki kalecinin sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona erecek. Bu arada Galatasaray'ın da Okan Kocuk'a kapıları kapatmadığı ve yapılacak görüşmenin belirleyici olacağı ortaya çıktı.
GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI
Kiralık oynadığı Giresunspor'da başarılı maçlar çıkaran ve Cimbom'a geri dönen Okan Kocuk bu sezon 3 maçta 270 dakika süre aldı. Ligde 1 maçta ilk 11'de oynayan Kocuk, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada 90'ar dakika oynamıştı.