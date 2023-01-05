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    • Spor
    • 05.01.2023 12:16
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    • 05.01.2023 12:16
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    Galatasaray masaya çağırdı: Okan Kocuk yeni sözleşme için hazır

    Liderlik mücadelesinde hafta sonu Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak Galatasaray'da, bir taraftan da sözleşmesi bitecek oyuncuların durumu netleştirilmeye çalışılıyor. Sarı kırmızılıların kalecilerinden Okan Kocuk, kulüpten gelecek yeni sözleşme teklifini bekliyor. Kocuk'a kapıları kapatmayan Galatasaray yönetiminin de, oyuncuyla önümüzdeki haftalarda bir görüşme planladığı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Emrah Karalinç
    Özel Haber | Okan Kocuk için karar verildi

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da gözler kaleci Okan Kocuk'un geleceğine çevrildi. Kocuk, Cimbom'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor. Sarı-Kırmızılı kalecinin geleceğiyle ilgili son detaylara TAKVİM ulaştı.

    KULÜPTEN HENÜZ TEKLİF YOK
    Okan Kocuk, Galatasaray'dan henüz sözleşme uzatma konusunda resmi bir teklif almadı. Önceliği Sarı-Kırmızılılar olan Okan Kocuk'un yönetimden haber beklediği ve önümüzdeki haftalarda bir görüşmenin planlandığı öğrenildi.

    KOCUK'A KAPILAR KAPALI DEĞİL
    27 yaşındaki kalecinin sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona erecek. Bu arada Galatasaray'ın da Okan Kocuk'a kapıları kapatmadığı ve yapılacak görüşmenin belirleyici olacağı ortaya çıktı.

    GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI
    Kiralık oynadığı Giresunspor'da başarılı maçlar çıkaran ve Cimbom'a geri dönen Okan Kocuk bu sezon 3 maçta 270 dakika süre aldı. Ligde 1 maçta ilk 11'de oynayan Kocuk, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada 90'ar dakika oynamıştı.

        GALATASARAY İÇİN FEDAKARLIK
        Hatırlanacağı üzere Okan Kocuk, Bursaspor'dan Galatasaray'a geldiği dönemde 450 bin euro olan serbest kalma bedelinin büyük bir bölümünü cebinden ödemiş, bir kısmını da Galatasaray ödemişti.

        TRABZONSPOR İLE DE ANILDI
        Okan Kocuk, daha önce Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Trabzonspor'dan da teklif almış, Bordo-Mavililer o dönem Erce Kardeşler'i kadrosuna katmıştı. Anadolu'dan birkaç teklif alan Okan Kocuk için Malatyaspor da teklif yapmış, fakat; dönemin başkanı Adil Gevrek ile görüşme yapılsa da transfer gerçekleşmemişti.

        OYNADIĞI TAKIMLAR
        Futbol kariyerinde Okan Kocuk daha önce Bursaspor, Bandırmaspor, İstanbulspor formalarını da giymişti.

        Galatasaray'dan Giresunspor'a kiralandığı 2021-22 sezonunda 32 maça çıkan Okan Kocuk, hem kurtardığı penaltılar hem de hırsıyla dikkatleri çekmişti. Okan Kocuk, Galatasaray'ın 1 numaralı ismi Fernando Muslera'yı yeterince zorlayamadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.
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