Galatasaray masaya çağırdı: Okan Kocuk yeni sözleşme için hazır

TRABZONSPOR İLE DE ANILDI

Okan Kocuk, daha önce Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Trabzonspor'dan da teklif almış, Bordo-Mavililer o dönem Erce Kardeşler'i kadrosuna katmıştı. Anadolu'dan birkaç teklif alan Okan Kocuk için Malatyaspor da teklif yapmış, fakat; dönemin başkanı Adil Gevrek ile görüşme yapılsa da transfer gerçekleşmemişti.