Suudi Arabistan'daki büyük bilmece çözüldü! Yasağa karşı Cristiano Ronaldo’ya özel izin

Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki özel hayatı da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Portekizli yıldız tıpkı yaşadığı diğer şehirlerde olduğu gibi lüks bir hayata sahip olacak. Lüks malikanede yaşantısını sürdürecek. Sevgilisini Georgina Rodriguez de yine lüks hayatına kaldığı yerden devam edecek.

RONALDO'NUN SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ LÜKS YAŞAMI | VİDEO İZLE

Fransız medyasından RMC Sport ise dikkat çekici bir habere imza attı. Suudi Arabistan yasaları, evli olmayan bir çiftin evlenmeden aynı evde yaşamasını yasaklıyor. Ancak Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez bu yasaktan etkilenmeyecek.