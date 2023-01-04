Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.01.2023 20:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.01.2023 20:50
    ABONE OL

    Suudi Arabistan'daki büyük bilmece çözüldü! Yasağa karşı Cristiano Ronaldo’ya özel izin

    Cristiano Ronaldo, tıpkı yaşadığı diğer şehirlerde olduğu gibi lüks bir hayata sahip olacak. Fransız medyası ise Ronaldo'nun özel hayatıyla ilgili dikkat çeken bir habere imza attı. Suudi Arabistan yasaları, evli olmayan bir çiftin evlenmeden aynı evde yaşamasını yasaklıyor. Ancak Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez bu yasaktan etkilenmeyecek.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Yasağa karşı Ronaldo’ya özel izin!

    Messi ile birlikte dünyanın 1 numaralı futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, kariyerini artık Suudi Arabistan Ligi'nde sürdürecek.

    Portekizli yıldız futbolcu Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu anlaşma karşılığında Ronaldo, 500 milyon Euro'luk gelirin sahibi olacak.

    Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki özel hayatı da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Portekizli yıldız tıpkı yaşadığı diğer şehirlerde olduğu gibi lüks bir hayata sahip olacak. Lüks malikanede yaşantısını sürdürecek. Sevgilisini Georgina Rodriguez de yine lüks hayatına kaldığı yerden devam edecek.

    RONALDO'NUN SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ LÜKS YAŞAMI | VİDEO İZLE

    Fransız medyasından RMC Sport ise dikkat çekici bir habere imza attı. Suudi Arabistan yasaları, evli olmayan bir çiftin evlenmeden aynı evde yaşamasını yasaklıyor. Ancak Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez bu yasaktan etkilenmeyecek.

        RMC Sport, "Ronaldo Suudi Arabistan'da yasaklara rağmen partneriyle birlikte yaşabilecek" başlıklı haberinde ilginç detaylara yer verdi. Fransız medyası, hassas konuyla ilgili iki avukatın görüşlerine yer verdi.

        Suudi avukat, "Krallık yasaları hala evlilik sözleşmesi olmadan birlikte yaşamayı yasaklıyor. Ancak bu yasak son zamanlarda görmezden geliniyor. Bu yasalar bir sorun veya suç olduğunda kullanılıyor" yorumunda bulundu. Başka bir avukat ise yorumunda, "Suudi yetkililer artık gurbetçiler için bu konuya karışmıyor" ifadelerini kullandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Galatasaray - MKE Ankaragücü | CANLI ANLATIM İZLE
        Haberler Spor Suudi Arabistan'daki büyük bilmece çözüldü! Yasağa karşı Cristiano Ronaldo’ya özel izin
            SON DAKİKA