Berke Özer sürprizi! Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski kalecisini transfer gündemine aldı

Ara transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray'da çok flaş gelişmeler yaşanıyor. Dünya Kupası arasında oynadığı hazırlık maçlarında Okan Kocuk ve Jankat Yılmaz'ın güven vermeyen performansı sıkıntılara neden olmuştu.
Yıllardır Fernando Muslera'nın arkasını güvenilir bir yedek file bekçisine emanet edemeyen Sarı-Kırmızılılar'ın nasıl bir formül bulacağı merakla beklenirken sürpriz bir hamle geldi.
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Yönetim sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Portekiz ekibi Portimonense'ye transfer olan Berke Özer'e kanca attı. Şu ana kadar Portekiz'de aradığını bulmayan ve yeniden Süper Lig'e dönme kararı alan genç eldiven dün İstanbul'a geldi. Berke'nin Galatasaraylı yetkililerle görüştüğü ve transferdeki olası formüllerin masaya yatırıldığı öğrenildi.