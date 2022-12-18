Berke Özer sürprizi! Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski kalecisini transfer gündemine aldı

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Yönetim sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Portekiz ekibi Portimonense'ye transfer olan Berke Özer'e kanca attı. Şu ana kadar Portekiz'de aradığını bulmayan ve yeniden Süper Lig'e dönme kararı alan genç eldiven dün İstanbul'a geldi. Berke'nin Galatasaraylı yetkililerle görüştüğü ve transferdeki olası formüllerin masaya yatırıldığı öğrenildi.