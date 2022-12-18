Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Berke Özer sürprizi! Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski kalecisini transfer gündemine aldı

    Sezon başında Portimonense’ye giden genç eldiven, Portekiz’den ayrılma kararı aldı. Okan Kocuk ve Jankat Yılmaz’ın güven vermeyen performansı sonrası kalede sıkıntı yaşayan Galatasaray da Berke’ye kancayı attı.

    Berke Özer sürprizi

    Ara transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray'da çok flaş gelişmeler yaşanıyor. Dünya Kupası arasında oynadığı hazırlık maçlarında Okan Kocuk ve Jankat Yılmaz'ın güven vermeyen performansı sıkıntılara neden olmuştu.



    Yıllardır Fernando Muslera'nın arkasını güvenilir bir yedek file bekçisine emanet edemeyen Sarı-Kırmızılılar'ın nasıl bir formül bulacağı merakla beklenirken sürpriz bir hamle geldi.



    BAŞAKŞEHİR DE İLGİLENİYOR
    Yönetim sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Portekiz ekibi Portimonense'ye transfer olan Berke Özer'e kanca attı. Şu ana kadar Portekiz'de aradığını bulmayan ve yeniden Süper Lig'e dönme kararı alan genç eldiven dün İstanbul'a geldi. Berke'nin Galatasaraylı yetkililerle görüştüğü ve transferdeki olası formüllerin masaya yatırıldığı öğrenildi.



        Teknik Direktör Okan Buruk'un da 22 yaşındaki kaleciyi kadrosunda görmeyi çok istediği belirtiliyor. Alınan bilgilere göre; Galatasaray'ın dışında Başakşehir de Berke Özer'le yakından ilgileniyor.



        BU SEZON 2 MAÇTA OYNAYABİLDİ
        2018-19 sezonunun başında 2 milyon Euro karşılığında Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Berke sözleşmesinin bitmesinin ardından yapılan teklifi geri çevirerek boşa çıkmıştı. Genç file bekçisi Portimonense formasıyla sadece 2 karşılaşmada oynayabildi.



        20 MAÇTA 20 GOL YEDİ
        Fenerbahçe'de 20 resmi maçta forma giyebilen Berke Özer bu karşılaşmalarda 20 gol yedi. Genç eldiven geçen sezon Altay'ın sakatlığında kaleyi devralmış ancak performansı tartışma yaratmıştı.

        Berke Özer, Milli Takım alt kategorilerinde toplam 35 kez Ay-Yıldızlı formayı giydi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dağ yöresi meyvecilikle kalkınıyor
        Haberler Spor Berke Özer sürprizi! Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski kalecisini transfer gündemine aldı
            SON DAKİKA