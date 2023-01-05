Transfer çalışmalarını sürdüren Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, İtalya'da Parma forması giyen Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde'yi gündemine almıştı. Sarı-Lacivertliler'e Çizme'den bu transferde kötü bir haber geldi.
1.5 YILLIK TEKLİF
Bu sezon şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda ara dönemde transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, 21 yaşındaki sol bek oyuncusu için harekete geçti ve Parma ile gerekli temasları kurdu. Jayden Oosterwolde için Parma'ya 1.5 yıllık kiralama teklifi sunuldu.
3 MİLYON EURO
Ayrıca Fenerbahçe, oyuncunun opsiyonu için de 3 milyon euro bedeli kasasından çıkarmaya hazır olduğunu İtalyan kulübü Parma'ya bildirdi. Parma'dan ise bu konuda olumlu cevap alınamadı.
OLUMSUZ DÖNÜŞ
Kulüpler arasındaki görüşmede oyuncunun son durumu görüşüldü ancak; taraflar arasında herhangi bir uzlaşma sağlanamadı.