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    • Spor
    • 05.01.2023 14:02
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    • 05.01.2023 21:04
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    Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde teklifi Parma'dan döndü

    Ara transfer döneminde defansını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, sol bek oyuncusu 21 yaşındaki Jayden Oosterwolde için Parma'ya 1.5 yıllık kiralama teklifi sundu. Ancak İtalyan ekibi oyuncuyu kadrosununda tutmak istediğini belirterek Fenerbahçe'ye olumsuz dönüş yaptı. Teklifin tüm detaylarına Takvim.com.tr ulaştı...

    takvim.com.tr
    Emrah Karalinç
    Özel Haber | Fenerbahçe’ye İtalya’dan kötü haber

    Transfer çalışmalarını sürdüren Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, İtalya'da Parma forması giyen Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde'yi gündemine almıştı. Sarı-Lacivertliler'e Çizme'den bu transferde kötü bir haber geldi.

    1.5 YILLIK TEKLİF
    Bu sezon şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda ara dönemde transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, 21 yaşındaki sol bek oyuncusu için harekete geçti ve Parma ile gerekli temasları kurdu. Jayden Oosterwolde için Parma'ya 1.5 yıllık kiralama teklifi sunuldu.

    3 MİLYON EURO
    Ayrıca Fenerbahçe, oyuncunun opsiyonu için de 3 milyon euro bedeli kasasından çıkarmaya hazır olduğunu İtalyan kulübü Parma'ya bildirdi. Parma'dan ise bu konuda olumlu cevap alınamadı.

    OLUMSUZ DÖNÜŞ
    Kulüpler arasındaki görüşmede oyuncunun son durumu görüşüldü ancak; taraflar arasında herhangi bir uzlaşma sağlanamadı.

            PİYASA DEĞERİ
            1.89 boyundaki futbolcu, sol bek mevkisinin dışında stoperde de oynayabiliyor. Transfermarkt verilerine göre; Surinam ve Hollanda vatandaşlığı bulunan oyuncuya 2 milyon euro değer biçiliyor.

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