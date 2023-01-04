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    • Spor
    • 04.01.2023 18:52
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    • 04.01.2023 20:13
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    Galatasaray - MKE Ankaragücü | CANLI ANLATIM İZLE

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Nef Stadı'nda hakem Zorbay Küçük yönetiminde oynanan maçta iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Galatasaray - MKE Ankaragücü maçını takvin.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Galatasaray - MKE Ankaragücü | CANLI ANLATIM İZLE

    Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 17. haftada MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.

    Galatasaray: Muslera; Dubois-Nelsson-Abdülkerim-Van Aanholt; Midtsjö-Berkan; Rashica-Mertens-Barış; Gomis

    MKE Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan, Zahid, Emre, Tasos, Ali Sowe



    Nef Stadı'ndaki müsabakanın hakemi Zorbay Küçük.

    Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 33 puanla ikinci Fenerbahçe'nin 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

    Geride kalan 15 müsabakada dörder galibiyet ve beraberlik ile 7 yenilgi gören sarı-lacivertliler ise elde ettiği 16 puanla haftaya 13. sırada girdi.



    DERBİYE LİDER ÇIKMA HEDEFİ
    Galatasaray, hafta sonunda Fenerbahçe ile yapacağı önemli derbi öncesinde liderliğini korumak istiyor.

    Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek derbiye liderlik moraliyle çıkmanın peşinde.

    5 OYUNCU EKSİK
    "Cimbom" karşılaşmada 5 oyuncusundan faydalanamayacak.

    Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalıları Sacha Boey ve Sergio Oliveira ile sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Mathias Ross, MKE Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.

    Galatasaray'da sakatlığı bulunan ve dünkü antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin durumu ise belirsizliğini koruyor.



        KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR
        Galatasaray'da takımın 3 önemli oyuncusu, Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor.

        Savunmadaki iyi performansıyla dikkati çeken Abdülkerim Bardakcı ile hücumdaki etkili ayakları Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens, karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
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        Galatasaray - MKE Ankaragücü | CANLI ANLATIM İZLE
        Haberler Spor Galatasaray - MKE Ankaragücü | CANLI ANLATIM İZLE
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