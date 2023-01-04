Galatasaray - MKE Ankaragücü | CANLI ANLATIM İZLE

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 17. haftada MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.
Galatasaray: Muslera; Dubois-Nelsson-Abdülkerim-Van Aanholt; Midtsjö-Berkan; Rashica-Mertens-Barış; Gomis
MKE Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan, Zahid, Emre, Tasos, Ali Sowe
Nef Stadı'ndaki müsabakanın hakemi Zorbay Küçük.
Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 33 puanla ikinci Fenerbahçe'nin 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
Geride kalan 15 müsabakada dörder galibiyet ve beraberlik ile 7 yenilgi gören sarı-lacivertliler ise elde ettiği 16 puanla haftaya 13. sırada girdi.
DERBİYE LİDER ÇIKMA HEDEFİ
Galatasaray, hafta sonunda Fenerbahçe ile yapacağı önemli derbi öncesinde liderliğini korumak istiyor.
Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek derbiye liderlik moraliyle çıkmanın peşinde.
5 OYUNCU EKSİK
"Cimbom" karşılaşmada 5 oyuncusundan faydalanamayacak.
Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalıları Sacha Boey ve Sergio Oliveira ile sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Mathias Ross, MKE Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan ve dünkü antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin durumu ise belirsizliğini koruyor.