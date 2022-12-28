İtalya'dan Luis Alberto için flaş iddia: Galatasaray'a 4 rakip

Lazio Kulübü, Sevilla, Villarreal ve Atletico Madrid'le anılan futbolcu için 20 milyon euro istiyor. Ayrıca İtalyan ekibi Luis Alberto konusunda indirime de pek sıcak bakmıyor.

OYNADIĞI TAKIMLAR VE PERFORMANSI

2016'dan beri Lazio'da forma giyen futbolcunun 2020 yılında değeri 55 milyon euro civarındaydı.