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    • Spor
    • 28.12.2022 15:25
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    • 28.12.2022 15:25
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    İtalya'dan Luis Alberto için flaş iddia: Galatasaray'a 4 rakip

    Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Lazio'nun orta saha oyuncusu Luis Alberto için rekabet kızışıyor. Lazio Kulübü, Sevilla, Villarreal ve Atletico Madrid'le anılan futbolcu için 20 milyon euro istiyor. Cimbom için Luis Alberto transferinin zora girdiği belirtildi.

    takvim.com.tr
    Emrah Karalinç
    Özel Haber | Cimbom’a transferde 4 rakip

    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine gelen Lazio'nun orta saha oyuncusu Luis Alberto ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. İtalyan basını, Lazio'nun futbolcu ile ilgili kararını duyurdu.

    LUIS ALBERTO İÇİN AYRILIK YAKIN
    İtalya'dan Sport İtalia'nın haberine göre; teknik direktör Maurizio Sarri ile arasındaki ilişkinin iyi olmadığı belirtilen futbolcu için ayrılığın kapıda olduğu ifade edildi. Çizme'deki haberlerde, "Luis Alberto, Serie A'dan ve Lazio'dan gittikçe uzaklaşıyor" yorumu yapıldı.

    Ocak ayında olmazsa bile yaz döneminde Luis Alberto ile kesin olarak yol ayrımının yaşanacağı belirtiliyor.

    VALENCIA CİDDİ ŞEKİLDE İSTİYOR
    Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Luis Alberto'ya İspanya'dan talipliler olduğu da ortaya çıktı. İspanyol oyuncuya, Sevilla dışında Valencia da halen ilgi gösteriyor.

    Valencia Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun çok beğendiği futbolcunun La Liga'ya dönme ihtimalinin arttığı belirtilirken, "Gattuso, Luis Alberto'yu bekliyor" ifadelerine yer verildi.

    LAZIO'NUN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO
    Bu arada dizindeki sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacağı ifade edilen futbolcunun Lazio ile kontratı 2025 yılına kadar devam ediyor.

        Lazio Kulübü, Sevilla, Villarreal ve Atletico Madrid'le anılan futbolcu için 20 milyon euro istiyor. Ayrıca İtalyan ekibi Luis Alberto konusunda indirime de pek sıcak bakmıyor.

        OYNADIĞI TAKIMLAR VE PERFORMANSI
        2016'dan beri Lazio'da forma giyen futbolcunun 2020 yılında değeri 55 milyon euro civarındaydı.

        Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Luis Alberto daha önce Liverpool, Deportivo La Coruna, Malaga, Sevilla, Barcelona B takımlarında forma giymişti. Luis Alberto bu sezon toplam 17 maçta forma giydi ve 4 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

        GALATASARAY'A GOL ATMIŞTI
        Hatırlanacağı üzere Cimbom, Dünya Kupası arasında Antalya'da yaptığı hazırlık kampında Lazio ile karşılaştı. 13 Aralık'ta oynanan maça ilk 11'de başlayan Luis Alberto, 46. dakikada şık bir gole imza atmıştı.

        1.83 boyundaki futbolcu merkez orta saha, 10 numara ve forvet arkasında oynayabiliyor.
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            Haberler Spor İtalya'dan Luis Alberto için flaş iddia: Galatasaray'a 4 rakip
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