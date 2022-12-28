İtalya'dan Luis Alberto için flaş iddia: Galatasaray'a 4 rakip

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine gelen Lazio'nun orta saha oyuncusu Luis Alberto ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. İtalyan basını, Lazio'nun futbolcu ile ilgili kararını duyurdu.
LUIS ALBERTO İÇİN AYRILIK YAKIN
İtalya'dan Sport İtalia'nın haberine göre; teknik direktör Maurizio Sarri ile arasındaki ilişkinin iyi olmadığı belirtilen futbolcu için ayrılığın kapıda olduğu ifade edildi. Çizme'deki haberlerde, "Luis Alberto, Serie A'dan ve Lazio'dan gittikçe uzaklaşıyor" yorumu yapıldı.
Ocak ayında olmazsa bile yaz döneminde Luis Alberto ile kesin olarak yol ayrımının yaşanacağı belirtiliyor.
VALENCIA CİDDİ ŞEKİLDE İSTİYOR
Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Luis Alberto'ya İspanya'dan talipliler olduğu da ortaya çıktı. İspanyol oyuncuya, Sevilla dışında Valencia da halen ilgi gösteriyor.
Valencia Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun çok beğendiği futbolcunun La Liga'ya dönme ihtimalinin arttığı belirtilirken, "Gattuso, Luis Alberto'yu bekliyor" ifadelerine yer verildi.
LAZIO'NUN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO
Bu arada dizindeki sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacağı ifade edilen futbolcunun Lazio ile kontratı 2025 yılına kadar devam ediyor.