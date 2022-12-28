Transferde ses getirecek gelişme! takvim.com.tr açıklıyor! Galatasaray ve Beşiktaş’ta Hasan Ali Kaldırım sesleri

Hasan Ali Kaldırım'ın Başakşehir ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu yüzden İstanbul ekibinin oyuncusunun transferine izin vermesi bekleniyor. Bilindiği gibi 33 yaşındaki futbolcu daha önce Kayserispor ve Fenerbahçe formaları da giymişti.