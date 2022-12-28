Son dakika Galatasaray haberleri... Teknik Direktör Okan Buruk’un Sivasspor planı hazır

FORMA TAŞDEMİR'İN

Teknik Direktör Okan Buruk, İstanbulspor maçına kalede Okan Kocuk'a forma gelmesi sayesinde 4 yerli oyuncuyla çıkmıştı. Muslera'nın dönüşüyle bu sayı 3'e düşecek. Bu nedenle Sivasspor maçında beklentilerin aksine Van Aanholt'un yerine Emre Taşdemir forma giyecek.