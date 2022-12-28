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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Teknik Direktör Okan Buruk’un Sivasspor planı hazır

Son dakika Galatasaray haberleri... Teknik Direktör Okan Buruk’un Sivasspor planı hazır

İstanbulspor'u 2-1 yenerek 15. haftada liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, iki oyuncusunu kaybetti. Ciddi şekilde sakatlanan ve sahalardan en az 1 ay uzak kalacağı konuşulan Kazımcan Karataş ile cezalı duruma düşen Lucas Torreira'nın yerine forma giyecek isimler belli oldu. 1 numaralı bölgede de değişiklik var.

Muhammed Güneroğlu
takvim.com.tr
28.12.2022 11:47 - Son Güncelleme: 28.12.2022 11:47
Son dakika Galatasaray haberleri... Teknik Direktör Okan Buruk’un Sivasspor planı hazır

662 gün sonra liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, perşembe günü saat 17.00'de Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Liderliğini korumak isteyen Cimbom hazırlıklara ara vermeden başladı. Sarı-Kırmızılılar, İstanbulspor maçını son anlarında zorluk yaşasa da kazanmayı başardı. Maçta 19 yaşındaki sol bek Kazımcan Karataş sakatlanırken, ön libero Lucas Torreira cezalı duruma düştü.

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Son dakika Galatasaray haberleri... Teknik Direktör Okan Buruk’un Sivasspor planı hazır

Galatasaray'da cezası sona eren kaleci Fernando Muslera, Okan Kocuk'tan formayı geri alacak. Savunma hattında Sacha Boey, Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakçı bozulmayacak.

Son dakika Galatasaray haberleri... Teknik Direktör Okan Buruk’un Sivasspor planı hazır

FORMA TAŞDEMİR'İN

Teknik Direktör Okan Buruk, İstanbulspor maçına kalede Okan Kocuk'a forma gelmesi sayesinde 4 yerli oyuncuyla çıkmıştı. Muslera'nın dönüşüyle bu sayı 3'e düşecek. Bu nedenle Sivasspor maçında beklentilerin aksine Van Aanholt'un yerine Emre Taşdemir forma giyecek.

Son dakika Galatasaray haberleri... Teknik Direktör Okan Buruk’un Sivasspor planı hazır

Bu sezon ilk lig maçını 28 Ekim'de Karagümrük'e karşı oynayan 27 yaşındaki futbolcu 1 gol, 1 asistle yıldızlaşmıştı. Emre, ardından Beşiktaş derbisinde 81 dakika oynamıştı. Üçüncü maçını Başakşehir karşısında yapan Emre sakatlanmıştı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen milli futbolcunun Sivas karşısında 11'de yer alacağı kaydedildi.

Son dakika Galatasaray haberleri... Teknik Direktör Okan Buruk’un Sivasspor planı hazır

MİDTSJÖ'DE SORUN YOK

İstanbulspor maçının 75. dakikasında kenara gelen Fredrik Midtsjö'nün sakatlığının ciddi olmadığı ortaya çoktu. 29 yaşındaki Norveçli orta saha Sivasspor maçında formasını koruyacak.

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