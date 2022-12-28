Son dakika Galatasaray haberleri... Teknik Direktör Okan Buruk’un Sivasspor planı hazır
İstanbulspor'u 2-1 yenerek 15. haftada liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, iki oyuncusunu kaybetti. Ciddi şekilde sakatlanan ve sahalardan en az 1 ay uzak kalacağı konuşulan Kazımcan Karataş ile cezalı duruma düşen Lucas Torreira'nın yerine forma giyecek isimler belli oldu. 1 numaralı bölgede de değişiklik var.
662 gün sonra liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, perşembe günü saat 17.00'de Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Liderliğini korumak isteyen Cimbom hazırlıklara ara vermeden başladı. Sarı-Kırmızılılar, İstanbulspor maçını son anlarında zorluk yaşasa da kazanmayı başardı. Maçta 19 yaşındaki sol bek Kazımcan Karataş sakatlanırken, ön libero Lucas Torreira cezalı duruma düştü.
Galatasaray'da cezası sona eren kaleci Fernando Muslera, Okan Kocuk'tan formayı geri alacak. Savunma hattında Sacha Boey, Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakçı bozulmayacak.
FORMA TAŞDEMİR'İN
Teknik Direktör Okan Buruk, İstanbulspor maçına kalede Okan Kocuk'a forma gelmesi sayesinde 4 yerli oyuncuyla çıkmıştı. Muslera'nın dönüşüyle bu sayı 3'e düşecek. Bu nedenle Sivasspor maçında beklentilerin aksine Van Aanholt'un yerine Emre Taşdemir forma giyecek.
Bu sezon ilk lig maçını 28 Ekim'de Karagümrük'e karşı oynayan 27 yaşındaki futbolcu 1 gol, 1 asistle yıldızlaşmıştı. Emre, ardından Beşiktaş derbisinde 81 dakika oynamıştı. Üçüncü maçını Başakşehir karşısında yapan Emre sakatlanmıştı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen milli futbolcunun Sivas karşısında 11'de yer alacağı kaydedildi.
MİDTSJÖ'DE SORUN YOK
İstanbulspor maçının 75. dakikasında kenara gelen Fredrik Midtsjö'nün sakatlığının ciddi olmadığı ortaya çoktu. 29 yaşındaki Norveçli orta saha Sivasspor maçında formasını koruyacak.