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İtalya medyasından flaş Andrea Belotti iddiası! Galatasaray’a mı gelecek?

Spor Toto Süper Lig'in ikinci transfer sezonu 12 Ocak itibarıyla başlayacak. 662 gün sonra liderliği yeniden elde eden Galatasaray şampiyon olmak için birçok ismi transfer listesine ekledi. İtalyan medyasına göre bu isimlerden biri Andrea Belotti. İşte detaylar...

Onur Koçhan
takvim.com.tr
26.12.2022 13:30 - Son Güncelleme: 26.12.2022 13:30
İtalya medyasından flaş Andrea Belotti iddiası! Galatasaray’a mı gelecek?

Süper Lig'de transfer sezonu 12 Ocak'ta start alıyor. Transfer sezonu yaklaşırken Galatasaray'da da büyük hareketlilik yaşanıyor. Birçok yıldızın ismi Sarı-Kırmızılı kulüple anılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İtalya medyasından flaş Andrea Belotti iddiası! Galatasaray’a mı gelecek?

İtalyan medyasına göre Roma'nın yıldızı Andrea Belotti ile ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray da yer alıyor. Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İtalyan santraforu Galatasaray dışında Serie A ekiplerinden Fiorentina da istiyor.

İtalya medyasından flaş Andrea Belotti iddiası! Galatasaray’a mı gelecek?

İtalyan medyasında, "Belotti'nin sözleşmesi 2023 yılının Haziran ayında sona eriyor. Uzatma olasılığı var ama her şey ona bağlı. Ancak talipler de eksik değil. Fiorentina ve Galatasaray yoğun bir şekilde Belotti ile ilgilenmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

İtalya medyasından flaş Andrea Belotti iddiası! Galatasaray’a mı gelecek?

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Belotti, Roma'da bu sezon 19 maçta forma giydi. 2 gol attı. İtalyan futbolcu geçen sezon ise 23 karşılaşmada görev alırken 8 gol ve 1 asistle 9 gole katkıda bulundu.

İtalya medyasından flaş Andrea Belotti iddiası! Galatasaray’a mı gelecek?

Yıldız oyuncu için şimdiye kadar 14.4 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

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