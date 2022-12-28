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    • Spor
    • 28.12.2022 19:08
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    • 28.12.2022 20:07
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    CANLI | Trabzonspor-Karagümrük maçı | İlk düdük çaldı.

    Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Maçta ilk yarı oynanıyor. Maçın canlı anlatımını Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Trabzonspor-Karagümrük maçı canlı anlatım

    Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup eden, Süper Lig'de de lider Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek şampiyonluk iddiasını ortaya koyan bordo-mavililer, Fatih Karagümrük karşısında başarılı sonuçlarına bir yenisini eklemek istiyor.

    Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Stefano Denswil ile tedavisi tamamlanan ancak lisansı çıkarılmayan Bruno Peres, kadroda yer alamayacak.

    İŞTE İLK 11'LER
    Fatih Karagümrük: Ahmet Şen, Biraschi, Dresevic, Ricci, Diagne, Borini, Levent Mercan, Colley, Ozdoev, Shukurov, Baniya

    Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Gomez

    İSTANBUL TAKIMLARINA ÜSTÜN
    Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımda, İstanbul temsilcileri karşısında 26 karşılaşma oynandı.

    Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 9 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda Avcı takımın başına gelmeden ilk 8 haftada İstanbul ekipleriyle oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybetmişti.

        DEPLASMANDA TEK YENİLGİ
        Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

        Bordo-mavililer, söz konusu yenilgiyi ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantilediği geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1'lik sonuçla gördü.

        FATİH KARAGÜMRÜK İLE MAÇLARI
        Trabzonspor, söz konusu dönemde Vavacars Fatih Karagümrük ile 4 karşılaşma oynadı.

        Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. İstanbul'daki maçları 2-1 ve 2-0 kazanan Karadeniz temsilcisi, sahasındaki maçlarda 2-0 ve 1-1'lik sonuçlar elde etti.

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        Haberler Spor CANLI | Trabzonspor-Karagümrük maçı | İlk düdük çaldı.
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