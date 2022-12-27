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    Trabzonspor’un Mısırlı yıldızı Boşnak futbolcu ile başka bir seviyeye geçti

    Dünya Kupası öncesi sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Visca’nın takıma katılması hem Trezeguet hem de Trabzon’un oyununu yukarıya taşıdı... İki yıldız Fenerbahçe önünde şov yaptı.

    Yunus Emre Sel
    Visca döndü Trezeguet coştu

    Dünya Kupası öncesinde kolundaki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Edin Visca performansıyla takıma adeta can verdi. Trabzonspor'un sağ ve sol kanadında görev yapan Edin Visca ve Trezeguet, Fenerbahçe karşısında mükemmel bir işbirliği yaptılar. Harika bir uyum içerisinde olan ikili, rakibin iki kanadını da kırdı.



    Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe karşısında sahalara geri dönen Visca, Trezeguet'in hücumdaki yükünü alırken sağbek Larsen'i de rahatlattı. Visca her ne kadar eski gücüne henüz kavuşmasa da mücadelesiyle öne çıktı ve gelecek haftalarda daha iyi olacağının sinyallerini verdi. Mısırlı Trezeguet de Fenerbahçe karşısında son dakikada attığı golle bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti ve takımının ligdeki en golcü ismi oldu. Trezeguet'i 4 golle Bakasetas takip ediyor. Karadeniz Fırtınası'nın Karagümrük maçında en büyük kozu yine Trezeguet ve Visca kanadı olacak.

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    Haberler Spor Trabzonspor’un Mısırlı yıldızı Boşnak futbolcu ile başka bir seviyeye geçti
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