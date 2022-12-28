Abdullah Avcı, Karagümrük maçı öncesi futbolcularına seslendi: Galibiyet serisi istiyorum





YÜKSELİŞ ZAMANI

Bordo-Mavili takım Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmayı da kazanarak zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da, taktik antrenmanda oyuncularına Karagümrük maçına yönelik bir konuşma yaptı. Fenerbahçe maçında istediklerini aldıklarını oyuncularına aktaran Avcı, "Kamp boyunca çalıştığımız her şeyi uyguladınız. Ancak seri galibiyetler istiyorum. Çalışmalarımızın karşılığını sahada daha da iyi almak istiyorum. Bu sene itibarıyla İstanbul'un büyük takımları çok ciddi kadrolar kurdu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray. Yarış zor geçecek, inişleri çıkışları olacak. Biz o dönemi geçtik şimdi yükseliş zamanımız" değerlendirmesinde bulundu.