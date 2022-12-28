FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? Karagümrük - TS maç özeti!

Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup eden, Süper Lig'de de lider Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek şampiyonluk iddiasını ortaya koyan bordo-mavililer, Fatih Karagümrük karşısında dağıldı. Bordo-Mavililer rakibine 4-1 mağlup olarak zirve yarışında ağır yara aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Magomed Ozdoev'in ceza sahası dışı sol çaprazından ortasında direkt kaleye yönelen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
11. dakikada Anastasios Bakasetas'ın ceza sahası dışı sol çaprazından yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Batuhan Şen'de kaldı.
20. dakikada Anastasios Bakasetas'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak ters kanada açıldı. Burada topu alan Edin Visca'nın sağ kanattan ortasında arka direkte Maxi Gomez meşin yuvarlağı indirdi. Pozisyonunda devamında kale önünde topla buluşan Marc Bartra'nın omzu ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
34. dakikada Ebrima Colley'in sağ kanattan ortasında arka direkte Fabio Borini'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
45+3. dakikada Marc Bartra'nın ayağının kaymasıyla ardından Fabio Borini topu kaptı. Daha sonra Borini ceza sahası içine girmeye çalışırken Bartra'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ümit Öztürk de Bartra'yı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
55. dakikada Ebrima Colley'in ceza yayında Maxi Gomez'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Ümit Öztürk sarı kart verdi. Maçta ikinci sarı kartını gören Colley kırmızı kartla oyun dışı kaldı.