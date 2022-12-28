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    • Spor
    • 28.12.2022 19:46
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    • 28.12.2022 22:55
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    FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? Karagümrük - TS maç özeti!

    Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. İki takımında 10 kişi tamamladığı maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

    takvim.com.tr
    FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇ SONUCU

    Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup eden, Süper Lig'de de lider Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek şampiyonluk iddiasını ortaya koyan bordo-mavililer, Fatih Karagümrük karşısında dağıldı. Bordo-Mavililer rakibine 4-1 mağlup olarak zirve yarışında ağır yara aldı.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    6. dakikada Magomed Ozdoev'in ceza sahası dışı sol çaprazından ortasında direkt kaleye yönelen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

    11. dakikada Anastasios Bakasetas'ın ceza sahası dışı sol çaprazından yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Batuhan Şen'de kaldı.

    20. dakikada Anastasios Bakasetas'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak ters kanada açıldı. Burada topu alan Edin Visca'nın sağ kanattan ortasında arka direkte Maxi Gomez meşin yuvarlağı indirdi. Pozisyonunda devamında kale önünde topla buluşan Marc Bartra'nın omzu ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

    34. dakikada Ebrima Colley'in sağ kanattan ortasında arka direkte Fabio Borini'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

    45+3. dakikada Marc Bartra'nın ayağının kaymasıyla ardından Fabio Borini topu kaptı. Daha sonra Borini ceza sahası içine girmeye çalışırken Bartra'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ümit Öztürk de Bartra'yı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

    55. dakikada Ebrima Colley'in ceza yayında Maxi Gomez'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Ümit Öztürk sarı kart verdi. Maçta ikinci sarı kartını gören Colley kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

        58. dakikada Anastasios Bakasetas'ın ceza yayının içinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Batuhan Şen'den döndü. Ceza sahası içi sol çaprazda dönen topu alan Trezeguet'in vuruşunda, kaleci Batuhan meşin yuvarlağı çeldi. Daha sonra Trezeguet'in tamamlamaya çalıştığı topu Batuhan bu sefer kornere çeldi.

        66. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza yayının sağından uzak köşeye vuruşunda kaleci Batuhan Şen meşin yuvarlağını çeldi.

        67. dakikada Fabio Borini'nin ceza sahası içine soldan girip açtığı ortada arka direkte bulunan Matteo Ricci'nin gelişine uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

        73. dakikada sol kanatta topu alan Fabio Borini'nin, Larsen'in çalımlayarak ceza sahası içine girer girmez uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp, dışarı gitti.

        87. dakikada Matteo Ricci'nin ceza yayının sağından ara pasında defansın arkasına sarkan Kouassi'nin kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1

        İŞTE İLK 11'LER
        Fatih Karagümrük: Ahmet Şen, Biraschi, Dresevic, Ricci, Diagne, Borini, Levent Mercan, Colley, Ozdoev, Shukurov, Baniya

        Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Gomez
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        Haberler Spor FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? Karagümrük - TS maç özeti!
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