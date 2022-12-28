FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? Karagümrük - TS maç özeti!

Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup eden, Süper Lig'de de lider Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek şampiyonluk iddiasını ortaya koyan bordo-mavililer, Fatih Karagümrük karşısında dağıldı. Bordo-Mavililer rakibine 4-1 mağlup olarak zirve yarışında ağır yara aldı.