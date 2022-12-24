Şampiyon lideri devirdi! Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Slovak oyuncunun yerine orta alanda Abdülkadir Ömür forma giydi. Bu futbolcu, orta alanda Bakasetas ve Siopis ile birlikte görev yaptı.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Denswil'in yanı sıra genç oyuncular Lahtimi, Kerem Şen, Taha Altıkardeş ve Emrehan Gedikli, 21 kişilik maç kadrosu içerisinde kendilerine yer bulamadı.

FENERBAHÇE'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de ise teknik direktör Jorge Jesus, hafta içinde kupada oynanan İstanbulspor maçı 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.