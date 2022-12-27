Cimbom’a büyük müjde dönüş biletini aldı: Haris Seferovic Portekiz'e dönüyor

Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Haris Seferovic, İtalyan basınına göre de devre arasında Benfica'ya dönecek. İsviçreli golcünün yerine ise santrfor arayışları başladı.
YAZ KAMPINDA BEĞENİLMİŞTİ
Sarı-Kırmızılı takıma sezon başında Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Haris Seferovic yaz hazırlık kampında beğenilmişti fakat ligler başlayınca beklentileri karşılayamadı.
Benfica'ya bu transfer için 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeneceği açıklanmıştı ancak Seferovic'in hayal kırıklığı yaratması Ocak ayında ayrılık iddialarını ortaya çıkardı.
CİMBON'UN MAAŞ SIKINTISI
Seferovic'e yıllık 2.3 milyon Euro ödemeyi taahhüt eden Cimbom'un şimdi bu ücretten nasıl kurtulacağı merak konusu oldu. 30 yaşındaki futbolcuya sezonun geri kalanı için 1.15 milyon Euro daha ödeme yapılması gerekiyor.