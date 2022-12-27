Cimbom’a büyük müjde dönüş biletini aldı: Haris Seferovic Portekiz'e dönüyor

CİMBON'UN MAAŞ SIKINTISI

Seferovic'e yıllık 2.3 milyon Euro ödemeyi taahhüt eden Cimbom'un şimdi bu ücretten nasıl kurtulacağı merak konusu oldu. 30 yaşındaki futbolcuya sezonun geri kalanı için 1.15 milyon Euro daha ödeme yapılması gerekiyor.