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    • 27.12.2022 13:50
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    • 27.12.2022 13:50
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    Cimbom’a büyük müjde dönüş biletini aldı: Haris Seferovic Portekiz'e dönüyor

    Sezon başında Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Haris Seferovic beklentilerin altında kaldı. Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda 3 maça çıkan Seferovic sadece kupada 2 gol atabildi.  Bosna Hersek asıllı İsviçreli golcünün Portekiz'e dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Seferovic'e yıllık 2.3 milyon Euro ödemeyi taahhüt eden Cimbom'un şimdi bu ücretten nasıl kurtulacağı merak konusu.

    takvim.com.tr
    Muhammed Güneroğlu
    Özel Haber | Son sefer Portekiz’e

    Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Haris Seferovic, İtalyan basınına göre de devre arasında Benfica'ya dönecek. İsviçreli golcünün yerine ise santrfor arayışları başladı.

    YAZ KAMPINDA BEĞENİLMİŞTİ
    Sarı-Kırmızılı takıma sezon başında Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Haris Seferovic yaz hazırlık kampında beğenilmişti fakat ligler başlayınca beklentileri karşılayamadı.

    Benfica'ya bu transfer için 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeneceği açıklanmıştı ancak Seferovic'in hayal kırıklığı yaratması Ocak ayında ayrılık iddialarını ortaya çıkardı.

    CİMBON'UN MAAŞ SIKINTISI
    Seferovic'e yıllık 2.3 milyon Euro ödemeyi taahhüt eden Cimbom'un şimdi bu ücretten nasıl kurtulacağı merak konusu oldu. 30 yaşındaki futbolcuya sezonun geri kalanı için 1.15 milyon Euro daha ödeme yapılması gerekiyor.

        İtalya'tan Tutto Mercato'nun haberine göre; Seferovic'in Benfica'ya Ocak ayında dönüşüne kesin gözle bakılıyor. Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda 3 maça çıkan Seferovic sadece kupada 2 gol atabildi.

        OKAN BURUK: GÜVENİYORUM
        Galatasaray'ın 2-1 kazandığı İstanbulspor maçının ardından Seferovic ile ilgili gelen soruya Okan Buruk, "Kendisine güveniyorum. Diğer oyuncular gibi formayı kendisi alabilir" demişti. Ancak Buruk'un, oyuncusunun moralini bozmamak için böyle konuştuğu düşünülüyor.

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        Haberler Spor Cimbom’a büyük müjde dönüş biletini aldı: Haris Seferovic Portekiz'e dönüyor
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