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    • Spor
    • 27.12.2022 14:27
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    • 27.12.2022 14:27
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    Dele Alli’den paraşütsüz düşüş! Son 3 sezonda dağıldı

    Zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş'ta puan kayıplarının ardından yıldız futbolcuların perfomansı tartışma konusu oldu. Şanlıurfaspor maçında ilk yarı bitmeden kenarı gelen Dele Alli, ligde Gaziantep FK ile oynanan maçta süre alamadı. Performansıyla dünyaca ünlü büyük takımların ilgisini çeken Alli'nin, son 3 yıllık performansı ise oyuncunun yaşadığı hızlı düşünün nedenini açıkaç gözler önüne serdi.

    takvim.com.tr
    Emrah Karalinç
    Özel Haber | Dele Alli’den paraşütsüz düşüş

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Dele Alli ile ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı. Söz konusu istatistik, İngiliz futbolcunun kariyerinde yaşadığı sert düşüşü de ortaya koyuyor.

    KARİYERİNDE ATTIĞI GOL SAYISI
    Dele Alli, Tottenham'da 269 maçta 67 gol 61 asist, Milton Keyner Dons'da 88 maçta 24 gol 15 asiste imza attı. Everton'da 13 maçta skor üretemeyen futbolcu, Beşiktaş'ta ise 9 maçta toplam 2 gol üretebildi. Toplamda Dele Alli 93 gol attı ve 76 da asist yaptı.

    SON 3 SEZONDA KRİTİK DÜŞÜŞ
    İngiliz oyuncu son 3 sezonda sadece 7 gol kaydedebildi, 6 da asist yaptı. Yani; Dele Alli, 2019-20 sezonunun sonuna kadar 86 gol 70 de asist yaptı. Önceki dönemdeki performansını mumla arattı.

    BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI
    Bu sezon Dele Alli, Beşiktaş'ta 7 Süper Lig ve 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Her iki kulvarda da 1 gol atan futbolcu şu ana kadar 547 dakika şans buldu. Şans bulduğu süreyi ise istediği şekilde değerlendiremedi.

        Performansının yetersiz olması nedeniyle Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı'na da davet edilmedi.

        ŞENOL GÜNEŞ'İN DELE YORUMU
        Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine gelen Şenol Güneş, Dele Alli'nin şu ana kadarki form durumunu beğenmiyor.

        Deneyimli çalıştırıcı, "Tottenham'da oynadığının yüzde 50'sini oynasa yeter" dediği futbolcu için, "Futbolculara dokunuyoruz ama Dele Alli'ye dokunamadık. Henüz istenilen seviyede değil" demişti.

        DEĞERİ DE SERT ŞEKİLDE DÜŞTÜ
        Bu arada 2018 yılında 100 milyon euro değer biçilen futbolcunun şu andaki güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro civarında. 30 Haziran 2024 tarihine kadar Everton ile kontratı bulunan oyuncuya Ada ekibi de kapıları kapatmış durumda.

        Beşiktaş, futbolcunun performansından memnun kalması halinde Dele Alli'yi transfer etme opsiyonuna da sahip. Futbolcunun sözleşmesinde, 'Ocak 2023'te bonservisinin alınması durumunda 6 milyon euro, Haziran 2023'e ertelenmesi halinde ise 8 milyon euro olur' maddesi bulunuyor.

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