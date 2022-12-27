Dele Alli’den paraşütsüz düşüş! Son 3 sezonda dağıldı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Dele Alli ile ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı. Söz konusu istatistik, İngiliz futbolcunun kariyerinde yaşadığı sert düşüşü de ortaya koyuyor.

KARİYERİNDE ATTIĞI GOL SAYISI

Dele Alli, Tottenham'da 269 maçta 67 gol 61 asist, Milton Keyner Dons'da 88 maçta 24 gol 15 asiste imza attı. Everton'da 13 maçta skor üretemeyen futbolcu, Beşiktaş'ta ise 9 maçta toplam 2 gol üretebildi. Toplamda Dele Alli 93 gol attı ve 76 da asist yaptı.