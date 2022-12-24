Galatasaray'da golcü oyuncu Haris Seferovic'in bileti kesildi



PENALTI KAÇIRDI

Bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile 11 resmi maça çıkan Seferovic bu karşılaşmalarda 2 gol atabildi. İsviçreli golcü, Ziraat Türkiye Kupası'nda son oynanan Ankara Keçiörengücü maçında 41. dakikada kazanılan bir penaltı vuruşundan da yararlanamamıştı. Yıldız golcü 65'te sakatlanarak yerini Gomis'e bırakmıştı. 30 yaşındaki Haris Seferovic'in Galatasaray ile olan kiralık kontratı sezon sonunda sona erecek.



ASLAN'A ÇİFTE MÜJDE

Süper Lig'de İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a sakat isimlerden iyi haberler geldi. Bir süredir sakat olan Portekizli orta saha Sergio Oliveira ve Yunus Akgün'ün de dün yapılan idmanda takımla çalıştı.



MERTENS İÇİN ANDERLECHT İDDİASI

Belçika basını, Anderlecht'in Dries Mertens'i takıma geri getirmek istediğini iddia etti. Haberde, Belçikalı futbolcunun Galatasaray'daki bu sezonun ardından bu ihtimalin gerçeğe dönüşebileceği aktarıldı. Altyapı eğitimini Anderlecht'te alan Dries Mertens'in Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Galatasaray'da 12 maça çıkan Belçikalı futbolcu 2 kez gol sevinci yaşadı.