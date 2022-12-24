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    Galatasaray'da golcü oyuncu Haris Seferovic'in bileti kesildi

    Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Haris Seferovic'in menajerinin İstanbul'a çağrıldığı ve yapılacak görüşmenin ardından golcü futbolcuyla yolların ayrılacağı belirtildi. Seferovic'in ara transfer döneminde Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İşte 24 Aralık 2022 Takvim Gazetesinden derlediğimiz Galatasaray haberleri.

    Artık Sefer vakti!

    Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galtasaray'da Haris Seferovic konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

    Yönetim, Teknik Direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği İsviçreli yıldızın menajerini İstanbul'a davet ettiği ve yapılacak görüşmenin ardından 30 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrılacağı iddia edildi.

    Sezona ilk 11'de başlayan yıldız golcü daha sonra etkisiz performansı nedeniyle taraftarların eleştirilerilerine maruz kalmış ve formasını Icardi ve Gomis'e kaptırmıştı.


        PENALTI KAÇIRDI
        Bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile 11 resmi maça çıkan Seferovic bu karşılaşmalarda 2 gol atabildi. İsviçreli golcü, Ziraat Türkiye Kupası'nda son oynanan Ankara Keçiörengücü maçında 41. dakikada kazanılan bir penaltı vuruşundan da yararlanamamıştı. Yıldız golcü 65'te sakatlanarak yerini Gomis'e bırakmıştı. 30 yaşındaki Haris Seferovic'in Galatasaray ile olan kiralık kontratı sezon sonunda sona erecek.


        ASLAN'A ÇİFTE MÜJDE
        Süper Lig'de İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a sakat isimlerden iyi haberler geldi. Bir süredir sakat olan Portekizli orta saha Sergio Oliveira ve Yunus Akgün'ün de dün yapılan idmanda takımla çalıştı.

        MERTENS İÇİN ANDERLECHT İDDİASI
        Belçika basını, Anderlecht'in Dries Mertens'i takıma geri getirmek istediğini iddia etti. Haberde, Belçikalı futbolcunun Galatasaray'daki bu sezonun ardından bu ihtimalin gerçeğe dönüşebileceği aktarıldı. Altyapı eğitimini Anderlecht'te alan Dries Mertens'in Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Galatasaray'da 12 maça çıkan Belçikalı futbolcu 2 kez gol sevinci yaşadı.

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        Haberler Spor Galatasaray'da golcü oyuncu Haris Seferovic'in bileti kesildi
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