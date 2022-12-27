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    • 27.12.2022 13:25
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    • 27.12.2022 13:25
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    Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis Avrupa'nın zirvesinde

    Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Bafetimbi Gomis, son dönemde attığı gollerle dikkat çekiyor. Son olarak Sarı-Kırmızılılar’ın kupadaki Keçiörengücü ve ligdeki İstanbulspor maçlarında attığı gollerle takımına hayat veren Fransız yıldız, 2022 yılında Avrupa’da 37 yaş üzeri futbolcular arasında en fazla gol atan isim durumunda.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Aslan kral Avrupa’nın zirvesinde

    2022 yılında Galatasaray'da 15, Al Hilal'de ise 1 gol atarak 16 gole ulaşan yıldız futbolcu, dünyada ise 37 yaş üzeri oyuncular arasında en fazla gol atan 5. oyuncu konumunda. Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda son erecek olan Gomis'in bu sezon Süper Lig'de 6 golü var.

    Dünyada 37 yaş üstü oyuncular arasında en fazla gol atan oyuncu Andre Gignac… Fransız yıldız, Tigres formasıyla bu sezon 22 gol attı. Onu Atletico Bucaramanga'da oynayan Dayro Moreno takip ediyor. Moreno 19 kez fileleri havalandırdı.

    Comunicaciones'in santraforu Luis Landin ise 18 golle 2022 yılında en fazla gol atan 37 yaş üzerine oyuncular sıralamasında 3. sırada bulunuyor. Club Alianza Lima'nın forveti Hernan Barcos ise 18 golle listenin 4. sırasında yer alıyor.

        Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen 39 yaşındaki Oscar Cardozo ise 2022 yılında 13 gole imza attı. Club Libertad Asuncion forması giyen tecrübeli golcü 2022'ed 33 maçta 13 gole ulaştı.

        2022'DE EN FAZLA GOL ATAN 37 YAŞ ÜZERİ OYUNCULAR

        FUTBOLCU ------TAKIM -----------ÜLKE --------GOL

        A.Gignac ----------Tigres -----------Meksika --------22

        Dayro Moreno--- Bucamaranga--Kolombiya ----19

        Luis Landin -----Comunicaciones--Guatemala --18

        Hernan Barcos--Club Alianza Lima---Peru ------18

        Bafetimbi Gomis----- Galatasaray--- Türkiye ----16

        Mauro Boselli------ La Plata---------Arjantin-------16

        Oscar Cardozo----- C.L.Asuncion-- Paraguay-- 13

        K.Vassilijev-------- Flora Tallinn-------Estonya-----13

        R.Blanco------Mineros de Guayana--Venezuela---13

        B.Ogbeche----Heydebarad-----------Hindistan------12

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        Haberler Spor Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis Avrupa'nın zirvesinde
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