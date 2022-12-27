Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis Avrupa'nın zirvesinde

2022 yılında Galatasaray'da 15, Al Hilal'de ise 1 gol atarak 16 gole ulaşan yıldız futbolcu, dünyada ise 37 yaş üzeri oyuncular arasında en fazla gol atan 5. oyuncu konumunda. Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda son erecek olan Gomis'in bu sezon Süper Lig'de 6 golü var.