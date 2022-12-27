Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis Avrupa'nın zirvesinde

2022 yılında Galatasaray'da 15, Al Hilal'de ise 1 gol atarak 16 gole ulaşan yıldız futbolcu, dünyada ise 37 yaş üzeri oyuncular arasında en fazla gol atan 5. oyuncu konumunda. Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda son erecek olan Gomis'in bu sezon Süper Lig'de 6 golü var.
Dünyada 37 yaş üstü oyuncular arasında en fazla gol atan oyuncu Andre Gignac… Fransız yıldız, Tigres formasıyla bu sezon 22 gol attı. Onu Atletico Bucaramanga'da oynayan Dayro Moreno takip ediyor. Moreno 19 kez fileleri havalandırdı.
Comunicaciones'in santraforu Luis Landin ise 18 golle 2022 yılında en fazla gol atan 37 yaş üzerine oyuncular sıralamasında 3. sırada bulunuyor. Club Alianza Lima'nın forveti Hernan Barcos ise 18 golle listenin 4. sırasında yer alıyor.