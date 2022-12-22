Galatasaray Nelsson ve Boey'un fiyatını belirledi! 1 milyar TL kasaya girecek

Galatasaray, Victor Nelsson ve Sacha Boey'un satış fiyatını belirledi. Cimbom, teklif gelen yıldızları için 50 milyon Euro (1 milyar TL) gelir bekliyor.
OYUNCU SATIŞINA HAZIRLANIYOR
4 milyar TL'yi aşan borcunu kapatmak için kolları sıvayan Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Mecidiyeköy'de otel olarak inşa edilen binayı rezidansa çevirerek satışa sunmuştu. 134 daireden 1 milyar TL'den fazla gelir elde eden Sarı-Kırmızılılar, benzer bir geliri de oyuncu satışından elde etmeyi planlıyor.
SEZON SONU BEKLENECEK
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyunculara teklifler geldiğini ancak takımı bozmak istemediğini söylemişti. İspanyol ekibi Sevilla'nın Victor Nelsson için 17 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenilirken, İngiliz temsilcisi Crystal Palace ise Sacha Boey için 16 milyon Euro önerdi. Ancak yönetim, iki oyuncunun fiyatını 25'er milyon Euro olarak belirledi ve sezon sonu için kulüplere randevu verdi.
DEVLER LİGİ'NE KALMAK İSTİYOR
Yönetimin bu sezon şampiyonluğu sonuna kadar kovalamayı ve 23. şampiyonluğu kazanmayı çok istediği biliniyor. Bu nedenle oyuncu satışına sıcak bakmayan idareciler, gidecek isimler için sezon sonunu bekleyecek.