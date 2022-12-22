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    • Spor
    • 22.12.2022 19:38
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    • 22.12.2022 19:38
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    Galatasaray Nelsson ve Boey'un fiyatını belirledi! 1 milyar TL kasaya girecek

    Victor Nelsson'u serbest kalma bedelinden aşağı satmama kararı alan Galatasaray, Sacha Boey için de aynı miktarı talep ediyor. Şampiyonluğu hedefleyen Cimbom, mutlu sona ulaşırsa gelecek sezon hem başarı gelirleri hem de oyuncu satışından elde edeceği parayla borç sarmalından kurtulacak. Aslan, Nelsson ve Boey transferlerinden 1 milyar liralık kazanç bekliyor.

    takvim.com.tr
    Muhammed Güneroğlu
    Özel Haber | Dudak uçuklatan rakam: 1 milyar TL

    Galatasaray, Victor Nelsson ve Sacha Boey'un satış fiyatını belirledi. Cimbom, teklif gelen yıldızları için 50 milyon Euro (1 milyar TL) gelir bekliyor.

    OYUNCU SATIŞINA HAZIRLANIYOR
    4 milyar TL'yi aşan borcunu kapatmak için kolları sıvayan Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Mecidiyeköy'de otel olarak inşa edilen binayı rezidansa çevirerek satışa sunmuştu. 134 daireden 1 milyar TL'den fazla gelir elde eden Sarı-Kırmızılılar, benzer bir geliri de oyuncu satışından elde etmeyi planlıyor.

    SEZON SONU BEKLENECEK
    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyunculara teklifler geldiğini ancak takımı bozmak istemediğini söylemişti. İspanyol ekibi Sevilla'nın Victor Nelsson için 17 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenilirken, İngiliz temsilcisi Crystal Palace ise Sacha Boey için 16 milyon Euro önerdi. Ancak yönetim, iki oyuncunun fiyatını 25'er milyon Euro olarak belirledi ve sezon sonu için kulüplere randevu verdi.

    DEVLER LİGİ'NE KALMAK İSTİYOR
    Yönetimin bu sezon şampiyonluğu sonuna kadar kovalamayı ve 23. şampiyonluğu kazanmayı çok istediği biliniyor. Bu nedenle oyuncu satışına sıcak bakmayan idareciler, gidecek isimler için sezon sonunu bekleyecek.

        Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, kulübü borç sarmalından kurtarmak için sportif başarının olmazsa olmaz olduğunu düşünüyor. Yönetimin planları arkasında şampiyonluğu kazanıp, Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başarmak, gayrimenkullerden en yüksek verimi elde etmek ve takımdaki yıldızları yüksek bedellerle satmak bulunuyor.

        BOEY İLE YENİ SÖZLEŞME YOLDA
        Galatasaray, Sacha Boey'u geçen sezon yaz transfer döneminde Rennes'den sadece 1 milyon Euro karşılığında kadroya katmıştı. Oyuncuyla 4 yıllık kontrat yapılırken, senelik 800 bin Euro karşılığında anlaşma sağlanmıştı.

        Sacha Boey bu sezon performansını çok yükseltince devlerin gözdesi oldu ve yönetim de 22 yaşındaki futbolcuya zam yapma kararı aldı.

        Boey ile görüşmelerin son aşamaya geldiği ve yıllık maaşın 1 milyon 500 bin Euro'ya yükseltileceği öğrenilirken, kontrata serbest kalma bedeli maddesinin ekletileceği ve bunun 25 milyon Euro olacağı kaydedildi.

            7'YE GELMİŞTİ 18 MİLYON KAR
            Victor Nelsson da Boey gibi geçen sezon yaz transfer döneminde gelmişti. Danimarkalı yıldız için 7 milyon Euro üç eşit taksite bölünmüş ve Kopenhag ile anlaşma sağlanmıştı. Nelsson'dan 25 milyon Euro bekleyen Aslan, 18 milyon Euro kar edecek.

            Galatasaray iki futbolcuyu 50 milyon Euro'ya satarak toplam 1 milyar TL gelir bekliyor.

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