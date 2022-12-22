Galatasaray Nelsson ve Boey'un fiyatını belirledi! 1 milyar TL kasaya girecek

SEZON SONU BEKLENECEK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyunculara teklifler geldiğini ancak takımı bozmak istemediğini söylemişti. İspanyol ekibi Sevilla'nın Victor Nelsson için 17 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenilirken, İngiliz temsilcisi Crystal Palace ise Sacha Boey için 16 milyon Euro önerdi. Ancak yönetim, iki oyuncunun fiyatını 25'er milyon Euro olarak belirledi ve sezon sonu için kulüplere randevu verdi.