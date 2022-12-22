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    • Spor
    • 22.12.2022 19:09
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    • 22.12.2022 19:09
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    Galatasaray Keçiörengücü maçı CANLI İZLE - A SPOR CANLI 📺 | GS-KEÇİÖRENGÜCÜ maçı bedava, kesintisiz, şifresiz CANLI YAYIN

    Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya gelecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak maçı Çağdaş Altay yönetecek. İşte Galatasaray Keçiörengücü maçı CANLI yayını...

    takvim.com.tr
    Galatasaray Keçiörengücü maçı CANLI İZLE

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Galatasaray, Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor.

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    GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI A SPOR CANLI İZLE

    ASpor CANLI YAYIN

    GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Galatasaray - Keçiörengücü maçı 22 Aralık Perşembe günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

    4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ VAR

    Dünya Kupası arasına girmeden önce Galatasaray'ın, 3'ü Spor Toto Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 4 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i, Türkiye Kupası'nda da Ofspor'u mağlup etti.

    5 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

    Galatasaray, Dünya Kupası arasında 3'ü Antalya'da, 2'si İstanbul'da olmak üzere 5 hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılılar, Toulouse'u 2-1 mağlup ederken, Rayo Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3 ve Lazio'ya 2-1 yenildi. Adana Demirspor ile de 2-2 berabere kaldı.

        İKİ TAKIMIN KUPA YOLU

        Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası'na 3. Eleme Turu'ndan katıldı. Sarı-kırmızılılar, bu turda Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla geçerken, 4. turda da Ofspor'u 2-1'lik skorla eledi ve 5. tura yükseldi. Ankara Keçiörengücü de kupa serüvenine 3. turdan başladı. Ankara ekibi, 3. turda Diyarbekirspor'u 4-1, 4. turda da Bulvarspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek 5. tura çıktı.

        ÇAĞDAŞ ALTAY DÜDÜK ÇALACAK

        Galatasaray - Ankara Keçiörengücü maçını hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Gökhan Barcın yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak.
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        Haberler Spor Galatasaray Keçiörengücü maçı CANLI İZLE - A SPOR CANLI 📺 | GS-KEÇİÖRENGÜCÜ maçı bedava, kesintisiz, şifresiz CANLI YAYIN
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