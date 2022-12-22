Galatasaray Keçiörengücü maçı CANLI İZLE - A SPOR CANLI 📺 | GS-KEÇİÖRENGÜCÜ maçı bedava, kesintisiz, şifresiz CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Galatasaray, Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor.
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GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Keçiörengücü maçı 22 Aralık Perşembe günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.
4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ VAR
Dünya Kupası arasına girmeden önce Galatasaray'ın, 3'ü Spor Toto Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 4 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i, Türkiye Kupası'nda da Ofspor'u mağlup etti.
5 HAZIRLIK MAÇI YAPTI
Galatasaray, Dünya Kupası arasında 3'ü Antalya'da, 2'si İstanbul'da olmak üzere 5 hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılılar, Toulouse'u 2-1 mağlup ederken, Rayo Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3 ve Lazio'ya 2-1 yenildi. Adana Demirspor ile de 2-2 berabere kaldı.