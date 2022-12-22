Galatasaray Keçiörengücü maçı CANLI İZLE - A SPOR CANLI 📺 | GS-KEÇİÖRENGÜCÜ maçı bedava, kesintisiz, şifresiz CANLI YAYIN

İKİ TAKIMIN KUPA YOLU

Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası'na 3. Eleme Turu'ndan katıldı. Sarı-kırmızılılar, bu turda Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla geçerken, 4. turda da Ofspor'u 2-1'lik skorla eledi ve 5. tura yükseldi. Ankara Keçiörengücü de kupa serüvenine 3. turdan başladı. Ankara ekibi, 3. turda Diyarbekirspor'u 4-1, 4. turda da Bulvarspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek 5. tura çıktı.