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    Galatasaray, Nelsson'un gitmesi halinde ilk alternatifini belirledi

    Nelsson’a Sevilla’nın 17 milyon Euro’luk teklifi olduğu konuşuluyor. Sarı-Kırmızılı kulüp, Danimarkalı yıldızının gitme ihtimaline karşılık Fluminense’nin 25 yaşındaki defans oyuncusu Nino’yu gündemine aldı.

    Nelsson giderse ilk aday Nino

    Galatasaray'da Danimarkalı stoper Victor Nelsson konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor... En son Sevilla'nın bonuslarla birlikte 17 milyon Euro teklif yaptığı 24 yaşındaki yıldız savunmacı için yönetim sözleşmedeki serbest kalma maddesi olan 25 milyon Euro'luk bedelde diretiyor. Ancak Nelsson'un takımdan ayrılma ihtimalini de düşünen yönetimin bu doğrultuda gündemine Brezilya ligi ekiplerinden Fluminense'de forma giyen 25 yaşındaki stoper Nino'yu gündemine aldığı öğrenildi. Brezilyalı defans oyuncusu, Nelsson giderse yerine transfer edilecek ilk aday konumunda bulunuyor.



    HAVA TOPLARINDA ETKİLİ
    Sambacı stoper takımıyla geçen sezon 53 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 7 sarı kart gördü. 1.88'lik boyuyla hava toplarında etkili olan Nino'nun takımıyla olan kontratı 2024 yılında sona erecek.

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    Haberler Spor Galatasaray, Nelsson'un gitmesi halinde ilk alternatifini belirledi
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