Galatasaray, Nelsson'un gitmesi halinde ilk alternatifini belirledi

Galatasaray'da Danimarkalı stoper Victor Nelsson konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor... En son Sevilla'nın bonuslarla birlikte 17 milyon Euro teklif yaptığı 24 yaşındaki yıldız savunmacı için yönetim sözleşmedeki serbest kalma maddesi olan 25 milyon Euro'luk bedelde diretiyor. Ancak Nelsson'un takımdan ayrılma ihtimalini de düşünen yönetimin bu doğrultuda gündemine Brezilya ligi ekiplerinden Fluminense'de forma giyen 25 yaşındaki stoper Nino'yu gündemine aldığı öğrenildi. Brezilyalı defans oyuncusu, Nelsson giderse yerine transfer edilecek ilk aday konumunda bulunuyor.