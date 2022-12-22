Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Cımbom’un Fransız yıldızı Sacha Boey, Avrupa kulüplerini peşine taktı

    Galatasaray’ın yıldız sağ beki Sacha Boey ile Real Madrid, Liverpool, Lyon ve Crystal Palace gibi takımların ilgilendiği belirtildi. Crystal Palace’ın yıldız oyuncu için 16 milyon Euro’yu gözden çıkardığı iddia edildi.

    Sacha Boey çılgınlığı
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin radarına girdi. Yıldız oyuncuyu İngiliz ekipleri Liverpool ve Crystal Palace ile İspanyol devi Real Madrid ve Fransız kulübü Lyon'un ilgisi bulunuyor. Fransız basını; Crystal Palace'ın takımdan ayrılması beklenen Joel Ward'un yerine Galatasaray'ın 22 yaşındaki yıldızını düşündüğünü belirtti. Haberde İngiliz ekibinin bu transfer için 16 milyon Euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi. Fransız ekibi Lyon da genç sağ bek ile ilgilenen takımlar arasında yer alıyor. Lyon'un, Malo Gusto'nun yerini alabilecek bir sağ bek arayışında olduğu ve Boey'u ilk hedef olarak belirledeği öğrenildi. Sacha Boey'u sezon sonuna kadar göndermeyi düşünmeyen Galatasaray yönetiminin konuşulanların resmiyet kazanması durumunda nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Boey bu sezonki performansıyla parmak ısırtıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    HangiKredi
    Haberler Spor Cımbom’un Fransız yıldızı Sacha Boey, Avrupa kulüplerini peşine taktı
        SON DAKİKA