Cımbom’un Fransız yıldızı Sacha Boey, Avrupa kulüplerini peşine taktı

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Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin radarına girdi. Yıldız oyuncuyu İngiliz ekipleri Liverpool ve Crystal Palace ile İspanyol devi Real Madrid ve Fransız kulübü Lyon'un ilgisi bulunuyor. Fransız basını; Crystal Palace'ın takımdan ayrılması beklenen Joel Ward'un yerine Galatasaray'ın 22 yaşındaki yıldızını düşündüğünü belirtti. Haberde İngiliz ekibinin bu transfer için 16 milyon Euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi. Fransız ekibi Lyon da genç sağ bek ile ilgilenen takımlar arasında yer alıyor. Lyon'un, Malo Gusto'nun yerini alabilecek bir sağ bek arayışında olduğu ve Boey'u ilk hedef olarak belirledeği öğrenildi. Sacha Boey'u sezon sonuna kadar göndermeyi düşünmeyen Galatasaray yönetiminin konuşulanların resmiyet kazanması durumunda nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Boey bu sezonki performansıyla parmak ısırtıyor.