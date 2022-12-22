Fenerbahçe, 21 yaşındaki Fildişili yıldız orta saha oyuncusu kadrosuna katmak için Danimarka ekibiyle yakın zamanda görüşmelere başlayacak. Bu görüşmede transfer için maddi şartlar masaya yatırılacak.
Sarı-Lacivertliler'in istediği genç yıldız için Portekiz devleri Benfica, Sporting Lizbon ve Porto'nun bir hayli istekli olduğu belirtildi. Ocak ayında 4 dev kulüp arasında hararetli bir transfer savaşının yaşanması bekleniyor.
SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR
Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Fildişili orta saha, 2020 yılından beri Danimarka ekibinde forma giyiyor. Genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi ise 2024 yılında bitiyor.
Bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren Diomande, 20 karşılaşmada görev alırken 5 gol ve 1 asistle 6 gole katkıda bulundu.