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    • Spor
    • 22.12.2022 19:34
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    • 22.12.2022 19:38
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    Fenerbahçe Benfica, Sporting Lizbon ve Porto ile savaşta! Hedef Mohammed Diomande

    Süper Lig lideri Fenerbahçe transferde büyük bir hareketlilik yaşıyor... Birçok mevkiye takviye yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler’in gündemine gelen son isim ise Danimarka ekibi Nordsjaelland’ta forma giyen Mohammed Diomande oldu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fenerbahçe’nin hedefi Diomande

    Fenerbahçe, 21 yaşındaki Fildişili yıldız orta saha oyuncusu kadrosuna katmak için Danimarka ekibiyle yakın zamanda görüşmelere başlayacak. Bu görüşmede transfer için maddi şartlar masaya yatırılacak.



    Sarı-Lacivertliler'in istediği genç yıldız için Portekiz devleri Benfica, Sporting Lizbon ve Porto'nun bir hayli istekli olduğu belirtildi. Ocak ayında 4 dev kulüp arasında hararetli bir transfer savaşının yaşanması bekleniyor.



    SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR
    Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Fildişili orta saha, 2020 yılından beri Danimarka ekibinde forma giyiyor. Genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi ise 2024 yılında bitiyor.

    Bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren Diomande, 20 karşılaşmada görev alırken 5 gol ve 1 asistle 6 gole katkıda bulundu.



        80 MAÇ 13 GOL 6 ASİST
        Kariyerinde 80 karşılaşmada forma giyen Diomande, 13 gol atarken 6 da asiste imza attı. Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan genç yıldız, forma giydiği maçlarda hiç kırmızı kart görmedi.
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        Haberler Spor Fenerbahçe Benfica, Sporting Lizbon ve Porto ile savaşta! Hedef Mohammed Diomande
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