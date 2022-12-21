Kartal’da Ozan Tufan sesleri! Şenol Güneş, Hull City forması giyen yıldız oyuncuyu istiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yönetimle bir toplantı yaptığı ve bu toplantıda Ozan Tufan ismini verdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın yönetime, "Ozan Tufan'ı kadromda görmek isterim. Ancak bu transfer ekonomimizi etkileyecekse asla istemem. Ödemeler sekteye uğrayacaksa olmasın. Şartlar uygun olursa istediğim bir oyuncu. Orta sahaya takviye yapmamız şart" dediği öğrenildi. Süper Lig kariyerinde 191 maçta forma giyen Ozan, 21 gol ve 30 asistle 51 gole katkıda bulundu.