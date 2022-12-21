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    Kartal’da Ozan Tufan sesleri! Şenol Güneş, Hull City forması giyen yıldız oyuncuyu istiyor

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hull City forması giyen yıldız oyuncuyu istiyor. Watford formasıyla Premier Lig'de 7 maçta gol ve asist üretemeyen tecrübeli futbolcu Fenerbahçe'de 182 karşılaşmada 21 gol ve 24 asiste imza attı.

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    Kartal’da Ozan Tufan sesleri

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yönetimle bir toplantı yaptığı ve bu toplantıda Ozan Tufan ismini verdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın yönetime, "Ozan Tufan'ı kadromda görmek isterim. Ancak bu transfer ekonomimizi etkileyecekse asla istemem. Ödemeler sekteye uğrayacaksa olmasın. Şartlar uygun olursa istediğim bir oyuncu. Orta sahaya takviye yapmamız şart" dediği öğrenildi. Süper Lig kariyerinde 191 maçta forma giyen Ozan, 21 gol ve 30 asistle 51 gole katkıda bulundu.



    4 GOLE İMZA ATTI
    65 kez A Milli Takım formasını giyen Ozan Tufan'ın Hull City ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Yıldız orta saha oyuncusu bu sezon Hull City formasıyla 21 maçta 4 gol attı.

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    Haberler Spor Kartal’da Ozan Tufan sesleri! Şenol Güneş, Hull City forması giyen yıldız oyuncuyu istiyor
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