Emiliano Martinez’den müthiş akıl oyunları! Arjantin- Fransa maçında öyle şeyler yaptı ki çok şaşıracaksınız
Arjantin'in Dünya Kupası'nı kaldırmasının yankıları sürerken, dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'in penaltı atışlarında uyguladığı psikolojik baskı adeta kupanın kazanılmasında gizli de olsa büyük pay sahibi oldu. İşte Emiliano Martinez'in müthiş akıl oyunları.
Arjantin'in Dünya Kupası'nı kaldırmasının yankıları sürerken, penaltı atışlarına giden maç sonrası çok dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı.
Tangocular'ın kalecisi Emiliano Martinez'in, seri penaltı atışları sırasında hem rakiplerine hem takım arkadaşlarına tavrı kupanın kazanılmasında gizli de olsa büyük pay sahibi oldu.
Martinez'in hareketlerini kare kare inceleyen futbol psikolojisi uzmanı Profesör Geir Jordet, müthiş tespitlere imza attı.
Arjantin, 2022 Dünya Kupası'nı 3-3 biten Fransa maçında seri penaltı atışları sonucu kazanmayı başardı. 36 yıl sonra Lionel Messi'nin elleriyle Arjantin'e gelen kupanın yankıları ise sürüyor. Tangocular'ın kalecisi Emiliano Martinez'in, seri penaltı atışları sırasında rakip futbolculara psikolojik baskı kurduğu ve başarılı olduğu ortaya çıktı.
Martinez'in aynı taktikleri rakip kaleci Hugo Lloris'in ise uygulamasına izin vermediği de anlaşıldı.