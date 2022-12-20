Şenol Güneş eski öğrencisini istiyor! Kartal’da Ozan Tufan sesleri

Transfer sezonu yaklaşırken Beşiktaş'ta da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör koltuğuna Şenol Güneş'in oturmasıyla birlikte yeni bir kimliğe bürünen Siyah-Beyazlılar, Ocak ayında yapacağı takviyelerle birlikte şampiyonluk yarışında yerini daha da sağlamlaştırmak istiyor.

KADROMDA GÖRMEK İSTERİM

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yönetimle bir toplantı yaptığı ve bu toplantıda Ozan Tufan ismini verdiği öğrenildi.