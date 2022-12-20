Şenol Güneş eski öğrencisini istiyor! Kartal’da Ozan Tufan sesleri

Transfer sezonu yaklaşırken Beşiktaş'ta da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör koltuğuna Şenol Güneş'in oturmasıyla birlikte yeni bir kimliğe bürünen Siyah-Beyazlılar, Ocak ayında yapacağı takviyelerle birlikte şampiyonluk yarışında yerini daha da sağlamlaştırmak istiyor.
KADROMDA GÖRMEK İSTERİM
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yönetimle bir toplantı yaptığı ve bu toplantıda Ozan Tufan ismini verdiği öğrenildi.
Tecrübeli teknik adamın yönetime, "Ozan Tufan'ı kadromda görmek isterim. Ancak bu transfer ekonomimizi etkileyecekse asla istemem. Ödemeler sekteye uğrayacaksa olmasın. Şartlar uygun olursa istediğim bir oyuncu. Orta sahaya takviye yapmamız şart" dediği öğrenildi.
HULL CİTY'E TRANSFER OLDU
Bursaspor altyapısında yetiştikten sonra 2015 yılında Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro'ya transfer olan Ozan Tufan, sonrasında Alanyaspor ve Watford formaları da giydi.