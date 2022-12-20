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    • Spor
    • 20.12.2022 11:30
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    • 20.12.2022 11:43
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    Şenol Güneş eski öğrencisini istiyor! Kartal’da Ozan Tufan sesleri

    Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Dünya Kupası arasının ardından seri galibiyetlerle zirve yarışından yer almak için hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlılarda bir yandan da transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen isim uzun yıllar Fenerbahçe'de forma giyen ve geçtiğimiz sezon Hull City'e transfer olan Ozan Tufan oldu. Tecrübeli ismin transferi için Şenol Güneş'in yönetimden talepte bulunduğu öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Ozan Tufan geri dönüyor

    Transfer sezonu yaklaşırken Beşiktaş'ta da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör koltuğuna Şenol Güneş'in oturmasıyla birlikte yeni bir kimliğe bürünen Siyah-Beyazlılar, Ocak ayında yapacağı takviyelerle birlikte şampiyonluk yarışında yerini daha da sağlamlaştırmak istiyor.

    KADROMDA GÖRMEK İSTERİM
    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yönetimle bir toplantı yaptığı ve bu toplantıda Ozan Tufan ismini verdiği öğrenildi.

    Tecrübeli teknik adamın yönetime, "Ozan Tufan'ı kadromda görmek isterim. Ancak bu transfer ekonomimizi etkileyecekse asla istemem. Ödemeler sekteye uğrayacaksa olmasın. Şartlar uygun olursa istediğim bir oyuncu. Orta sahaya takviye yapmamız şart" dediği öğrenildi.

    HULL CİTY'E TRANSFER OLDU
    Bursaspor altyapısında yetiştikten sonra 2015 yılında Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro'ya transfer olan Ozan Tufan, sonrasında Alanyaspor ve Watford formaları da giydi.

        27 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den İngiltere Ligi ekibi Hull City'ye 3 milyon Euro'ya transfer oldu.

        SÜPER LİG'DE GÜÇLÜ KATKI
        Süper Lig kariyerinde 191 maçta forma giyen Ozan, 21 gol ve 30 asistle 51 gole katkıda bulundu.

        Watford formasıyla Premier Lig'de 7 maçta gol ve asist üretemeyen tecrübeli futbolcu Fenerbahçe'de 182 karşılaşmada 21 gol ve 24 asiste imza attı.

        2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
        65 kez A Milli Takım formasını giyen Ozan Tufan'ın Hull City ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
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