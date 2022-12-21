Fas’ın onur gününde duygusal anlar: Bir tek onun annesi yoktu! Selim Amallah madalyasını gözyaşları içinde aldı!

Fas Milli Takım oyuncuları, anneleriyle beraber organizasyona katıldı. İçlerinden biri hariç! Selim Amallah ise 13 yaşında annesini kaybetti ve törene yalnız katılan tek isim o oldu. Gözyaşları içinde madalyasını aldı. Beşiktaş'ta forma giyen Romain Saiss'in Fas Kralı 6. Muhammed ile uzun süre sohbet etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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