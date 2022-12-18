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    • Spor
    • 18.12.2022 07:19
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    • 18.12.2022 07:24
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    'Dünya'nın en büyüğü belli oluyor: Fransa-Arjantin finali nefesleri kesecek

    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda final heyecasnı yaşanıyor. Kylian Mbappe'nin taşıdğı Fransa, dünya yıldızı Lionel Messi'nin kaptanlığını yaptığı Arjantin ile en büyük olabilmek için karşı karşıya geliyor. Turnuvada iki şampiyonluğu bulunan Arjantin ve Fransa'nın nefes kesecek mücadelesi saat 18.00'de başlayacak.

    AJANSLAR
    ’Dünya’nın en büyüğü belli oluyor!

    Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde bugün Arjantin ile Fransa karşılaşacak. Turnuvanın en büyük stadı Lusail'de oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

    SON ŞAMPİYON UNVANLI
    Dünya Kupası'nda ikişer şampiyonlukları bulunan Fransa ile Arjantin, üçüncü şampiyonlukları için karşı karşıya gelecek.

    Katar 2022'ye son şampiyon unvanıyla gelen Fransa, burada da başarısını tekrarlarsa üst üste Dünya Kupası kazanan üçüncü ülke olacak. 1934 ve 1938'de İtalya'nın şampiyonluk ipini göğüslediği turnuvada, Brezilya 1958 ve 1962'de kupayı kazanmayı başarmıştı.

    TANGOCULAR ÜÇÜNCÜ YILDIZ İÇİN
    Tarihinde 6. kez finale çıkan Arjantin de 36 yıllık özlemine son vererek armasına üçüncü Dünya Kupası yıldızını eklemek için sahaya çıkacak.

        Arjantin, 1978'de Hollanda'yı 3-1, 1986'da da Almanya'yı 3-2 mağlup ederek turnuvada şampiyonluk sevinci yaşadı. Tarihin ilk Dünya Kupası'nda Uruguay'a finalde 4-2 kaybeden "Tangocular", 1990 ve 2014'te de Almanya'ya 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.

        İKİ TAKIMIN FİNAL YOLU
        Katar 2022'ye sürpriz 2-1'lik Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayan Arjantin, grup maçlarında Meksika ve Polonya'yı 2-0 yenerek son 16 turuna çıktı.

        Bu turda Avustralya'yı 2-1, çeyrek finalde Hollanda'yı penaltı atışlarıyla 4-3 mağlup eden Lionel Scaloni'nin öğrencileri, yarı finalde de Hırvatistan'ı 3-0'lık skorla eledi.

        İlk iki maçında Avustralya'yı 4-1, Danimarka'yı da 2-1 yenen Fransa ise final yolundaki tek yenilgisini son grup mücadelesinde Tunus'a 1-0 mağlup olarak aldı.

        Son 16 turunda Polonya'yı 3-1, çeyrek finalde de İngiltere'yi 2-1'lik skorlarla eleyen Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, turnuvanın sürpriz takımı Fas'ı da yarı finalde 2-0'lık skorla geçti.

            TURNUVADA 4. RANDEVU
            Arjantin ve Fransa, Dünya Kupası'nda bugüne kadar 3 kez karşılaştı.

            1930 ve 1978'deki grup maçlarını Arjantin, 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazanırken, Rusya 2018'deki son 16 turu mücadelesinde ise Fransa sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

            ARJANTİN 6. FİNALİNİ OYNAYACAK
            Arjantin, Dünya Kupası'nda bugüne kadar 5 kez final oynarken, 2 defa da bu kupayı kazandı. Dünya Kupası'nda ilk finalini 1930'da ilk kez düzenlenen organizasyonda oynayan Arjantin, ev sahibi Uruguay'a kaybetti.

            1978 yılında kendi ülkesinde düzenlenen kupada final oynayan Arjantin, kupayı ilk kez müzesine götürdü.

            1986 yılında Meksika'daki turnuvada da mutlu sona ulaşan Güney Amerika temsilcisi, 1990'da İtalya'da ve son olarak 2014 yılında Brezilya'da organize edilen Dünya Kupası'nda final oynadı ve ikisinde de Almanya'ya kaybetti.

                FRANSA 3 FİNALİN 2'SİNİ KAZANDI
                Dünya Kupası'nda Fransa, bu zamana kadar 3 kez finalde mücadele etme başarısı gösterdi. Fransızlar, 1998 yılında ev sahipliği yaptıkları turnuvada ilk kez finale yükseldi ve kupayı kazandı. İkinci finalini 2006 yılında Almanya'daki organizasyonda oynayan Avrupa temsilcisi, İtalya'ya penaltılarla kaybetti.

                Son olarak 2018 yılında Rusya'daki turnuvada final oynayan Fransa, Hırvatistan'ı 4-2'lik skorla mağlup ederek kupayı ikinci kez kazandı.

                MESSİ VE MBAPPE 5'ER GOL ATTI
                Final maçında Paris Saint Germain'den takım arkadaşları Lionel Messi ile Kylian Mbappe, ülkelerinin en büyük kozları olacak. Messi ve Mbappe, Dünya Kupası'nda oynadıkları 6 karşılaşmada rakip fileleri 5'er kez havalandırdı ve turnuvanın en golcü futbolcuları konumunda bulunuyor.

                Ayrıca Arjantin'den Julian Alvarez ile Fransa'dan Olivier Giroud da 4'er kez gol sevinci yaşadı.

                3. ÜLKE OLMAYA ADAY
                Fransa, Rusya 2018'in ardından Katar 2022'de de şampiyon olursa tarihte üst üste Dünya Kupası kazanan üçüncü ülke olacak.

                1934 ve 1938'de İtalya'nın şampiyonluk ipini göğüslediği turnuvada, Peleli kadrosuyla Brezilya 1958 ve 1962'de kupayı kazanmayı başarmıştı.

                    EKSİK OLAN TEK KUPA
                    Kulüp kariyerinde uzun yıllar formasını giydiği Barcelona ve Paris Saint-Germain ile kazanmadığı kupa kalmayan 35 yaşındaki Messi'nin, final oynadığı halde şampiyon olamadığı tek turnuva Dünya Kupası.

                    Arjantinli futbolcu, kulüp kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, LaLiga, İspanya Kupası, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1 ve Fransa Süper Kupası'nda şu ana kadar 36 kupa kazandı.

                    Arjantin Milli Takımı'yla Kupa Amerika'da 2007, 2015 ve 2016'da final oynayan ama kaybeden Messi, geçen yıl finalde Brezilya karşısında kupa sevinci yaşadı.

                    Messi, Arjantin ile Brezilya 2014'te final gördü ancak Almanya, Götze'nin 113. dakikada attığı golle şampiyon oldu.

                    MBAPPE PELE'NİN İZİNDE
                    Rusya 2018'in finalinde Hırvatistan filelerini havalandırarak Dünya Kupası finalinde Pele'den sonra gol atan en geç futbolcu unvanını elde eden Kylian Mbappe, Brezilyalı efsane gibi üst üste ikinci kupa zaferini yaşamayı hedefliyor.

                    1958 Dünya Kupası finalinde 17 yaşındaki Pele, İsveç'i 5-2 yendikleri maçta iki gol atmıştı. 1962 Dünya Kupası'nda da Brezilya kadrosunda yer alan Pele, ikinci maçta sakatlanarak turnuvanın kalan bölümünde forma giyemedi.

                        19 yaşında Rusya 2018'de 7 maçta da forma şansı bulan Mbappe, biri finalde olmak üzere 4 gol attı.

                        20 Aralık'ta 24 yaşına basacak Fransız yıldız, Katar 2022'de de bütün maçlarda forma giyerken, şu ana kadar 5 gollük performans sergiledi.

                        Mbappe ve Messi, 2022 Dünya Kupası'nda krallık yarışında zirveyi paylaşıyor.

                        MESSİ'Yİ BEKLEYEN YENİ REKORLAR
                        Dünya Kupası'nda 25 kez forma giyerek Alman futbolcu Lothar Matthaus'un rekoruna ortak olan Messi, Fransa karşısında sahaya çıkması halinde bu alanda liderliği ele geçirecek.

                        Dünya Kupası'nda en fazla süre alan oyuncu 2217 dakikayla İtalyan Paolo Maldini. Şu ana kadar 2194 dakika sahada kalan Messi, Fransa finalinde rekora 23 dakika uzaklıkta.

                        Messi, Dünya Kupası'nda 18 kezle en çok kaptan olarak sahaya çıkan futbolcu. Arjantinli futbolcuyu 17 maçla Meksikalı Rafa Marquez ve 16 maçla Diego Maradona izliyor.

                        35 yaşındaki Messi, Dünya Kupası'nda onlu, yirmili ve otuzlu yaşlarında gol atan tek oyuncu. Pele, aynı başarıyı dört ayla kaçırmıştı.

                        Yarı finalde Hırvatistan karşısında 34. dakikada penaltı atışını gole çeviren Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 11 golle Dünya Kupası'nda en fazla fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu unvanını elde etmişti.

                        MBAPPE TARİHE GEÇECEK
                        Fransız futbolcular Kylian Mbappe ve Antoine Griezmann, Arjantin karşısında gol atmaları halinde iki Dünya Kupası finalinde bunu başaran 4 futbolcunun yanına isimlerini yazdıracak.

                        Daha önce Brezilyalı Vava (1958, 1962), Pele (1958, 1970), Alman Paul Breitner (1974, 1982) ve Fransız Zinedine Zidane (1998, 2006) iki finalde rakip fileleri havalandırmıştı.

                        11. RANDEVU
                        Dünya Kupası finallerinde bugüne kadar Güney Amerika ile Avrupa ülkeleri 10 kez karşılaştı. Bu maçların 7'sinde Güney Amerika temsilcileri şampiyonluğa ulaşırken, 3'ünde Avrupa ülkeleri güldü.

                        Arjantin, 1990 ve 2014'te iki kez Almanya'ya kaybetti. Üçüncü mağlubiyeti ise Brezilya, 1998'te Fransa karşısında aldı.
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