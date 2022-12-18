'Dünya'nın en büyüğü belli oluyor: Fransa-Arjantin finali nefesleri kesecek

Son olarak 2018 yılında Rusya'daki turnuvada final oynayan Fransa, Hırvatistan'ı 4-2'lik skorla mağlup ederek kupayı ikinci kez kazandı.

MESSİ VE MBAPPE 5'ER GOL ATTI

Final maçında Paris Saint Germain'den takım arkadaşları Lionel Messi ile Kylian Mbappe, ülkelerinin en büyük kozları olacak. Messi ve Mbappe, Dünya Kupası'nda oynadıkları 6 karşılaşmada rakip fileleri 5'er kez havalandırdı ve turnuvanın en golcü futbolcuları konumunda bulunuyor.

Ayrıca Arjantin'den Julian Alvarez ile Fransa'dan Olivier Giroud da 4'er kez gol sevinci yaşadı.