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    • Spor
    • 18.12.2022 17:50
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    • 18.12.2022 17:50
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    ARJANTİN FRANSA CANLI MAÇ İZLE! Dünya Kupası Arjantin Fransa maçı TRT 1 canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...

    Dünya Kupası'nda final maçı bu akşam oynanacak. Finale kalan Arjantin ve Fransa bugün saat 18:00'da kozlarını paylaşacak. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası maçı bekleyen yüzbinlerce taraftar bir yandan canlı maç izleme yollarını araştırıyor. İşte ARJANTİN FRANSA CANLI MAÇ İZLEME SEÇENEKLERİ! Dünya Kupası Arjantin Fransa maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz HD! Maçın 11'leri...

    ARJANTİN FRANSA CANLI MAÇ İZLE!

    2022 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı 18 Aralık 2022 Pazar saat 18:00'da oynanacak. Lusail'de oynanacak Arjantin Fransa maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Dev mücadele TRT 1'den naklen yayımlanacak. İşte detaylar...

    ARJANTİN FRANSA MAÇININ İLK 11'LERİ!

    ARJANTİN: Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Di María, Messi, Julián Álvarez.

    FRANSA: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud

    ARJANTİN - FRANSA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Arjantin-Fransa Dünya Kupası final maçı bu akşam (16 Aralık 2022) saat 18:00'de başlayacak. Final mücadelesi TRT 1 ve TRT4K ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.

    ARJANTİN FİNALE NASIL YÜKSELDİ?

    2022 FIFA Katar Dünya Kupası'nda C grubunda Polonya, Suudi Arabistan ve Meksika ile mücadele eden Arjantin ilk maçında Suudi Arabistan karşısında 2-1'lik skorla şok bir mağlubiyet alırken Polonya ve Meksika'yı 2-0'lık skorla geçen Tangocular son 16'ya yükselme başarısı gösterdi. Son 16 turunda Avustralya'yı 2-1'le geçen Arjantin, çeyrek finalde Hollanda'yı penaltı atışları sonunda 4-3 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde ise Hırvatistan'ı 3-0'la geçen Tangocular adını finale yazdırdı.

        FRANSA'NIN FİNAL YOLU!

        Fransa, Danimarka, Avustralya ve Tunus'un yer aldığı grupta ilk maçında Avustralya'yı 4-1'le geçerken ikinci maçında Danimarka engelini 2-1'lik skorla geçti. Son maçında Tunus'a 1-0 mağlup olmasına rağmen grubu lider tamamlayan Fransa adını son 16 turuna yazdırdı. Son 16 turunda Polonya'yı 3-1, Çeyrek finalde İngiltere'yi 2-1 ve son olarak yarı finalde Fas'ı 2-0'la geçen Fransızlar son dünya şampiyonu ünvanı ile geldiği Katar'da yeniden finale yükselme başarısı gösterdi.
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        Haberler Spor ARJANTİN FRANSA CANLI MAÇ İZLE! Dünya Kupası Arjantin Fransa maçı TRT 1 canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...
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