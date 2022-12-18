ARJANTİN FRANSA CANLI MAÇ İZLE! Dünya Kupası Arjantin Fransa maçı TRT 1 canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...

ARJANTİN - FRANSA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Arjantin-Fransa Dünya Kupası final maçı bu akşam (16 Aralık 2022) saat 18:00'de başlayacak. Final mücadelesi TRT 1 ve TRT4K ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.

ARJANTİN FİNALE NASIL YÜKSELDİ?

2022 FIFA Katar Dünya Kupası'nda C grubunda Polonya, Suudi Arabistan ve Meksika ile mücadele eden Arjantin ilk maçında Suudi Arabistan karşısında 2-1'lik skorla şok bir mağlubiyet alırken Polonya ve Meksika'yı 2-0'lık skorla geçen Tangocular son 16'ya yükselme başarısı gösterdi. Son 16 turunda Avustralya'yı 2-1'le geçen Arjantin, çeyrek finalde Hollanda'yı penaltı atışları sonunda 4-3 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde ise Hırvatistan'ı 3-0'la geçen Tangocular adını finale yazdırdı.