ARJANTİN FRANSA CANLI MAÇ İZLE! Dünya Kupası Arjantin Fransa maçı TRT 1 canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...

2022 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı 18 Aralık 2022 Pazar saat 18:00'da oynanacak. Lusail'de oynanacak Arjantin Fransa maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Dev mücadele TRT 1'den naklen yayımlanacak. İşte detaylar...
ARJANTİN FRANSA MAÇININ İLK 11'LERİ!
ARJANTİN: Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Di María, Messi, Julián Álvarez.
FRANSA: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud
ARJANTİN - FRANSA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Arjantin-Fransa Dünya Kupası final maçı bu akşam (16 Aralık 2022) saat 18:00'de başlayacak. Final mücadelesi TRT 1 ve TRT4K ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.
ARJANTİN FİNALE NASIL YÜKSELDİ?
2022 FIFA Katar Dünya Kupası'nda C grubunda Polonya, Suudi Arabistan ve Meksika ile mücadele eden Arjantin ilk maçında Suudi Arabistan karşısında 2-1'lik skorla şok bir mağlubiyet alırken Polonya ve Meksika'yı 2-0'lık skorla geçen Tangocular son 16'ya yükselme başarısı gösterdi. Son 16 turunda Avustralya'yı 2-1'le geçen Arjantin, çeyrek finalde Hollanda'yı penaltı atışları sonunda 4-3 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde ise Hırvatistan'ı 3-0'la geçen Tangocular adını finale yazdırdı.