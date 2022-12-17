Dünya Kupası'nın üçüncüsü Hırvatlar | Hırvatistan 2-1 Fas (MAÇ SONUCU-ÖZET)





HIRVATİSTAN İKİNCİ KEZ ÜÇÜNCÜ OLDU

Hırvatistan böylece Dünya Kupası tarihindeki ikinci üçüncülüğünü elde etmiş oldu. 1998 Dünya Kupası'nda Hollanda'yı 2-1 mağlup edip dünya üçüncüsü olmuşlardı.

2018 Dünya Kupası'nda da final oynayan ve turnuvayı ikinci bitiren Hırvatistan, bugüne kadar katıldığı 6 turnuvanın 3'ünde gruptan çıkamadı. Gruptan çıktığı üç turnuvada ise derece kazanmayı başardı.







FAS DERECEYE GİREN İLK AFRİKA TAKIMI

2022 Dünya Kupası'nın sürpriz ekibi Fas, turnuvayı dünya dördüncüsü olarak tamamladı. Turnuva tarihinde yarı final oynayan ilk Afrika takımı olan Fas aynı zamanda dereceye giren ilk Afrika takımı unvanının da sahibi oldu.

Fas ise tarihinde ilk kez çıktığı yarı finalde Fransa'ya 2-0 yenildi. Atlas Aslanları, Dünya Kupaları tarihindeki ilk madalyasını almak için mücadele ediyor.

Hırvatistan ile Fas, Katar'daki Dünya Kupası'nda aynı grupta yer aldı. F Grubu ilk maçında karşı karşıya gelen iki ekip sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı.