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    • Spor
    • 17.12.2022 17:52
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    • 17.12.2022 20:08
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    Dünya Kupası'nın üçüncüsü Hırvatlar | Hırvatistan 2-1 Fas (MAÇ SONUCU-ÖZET)

    2022 Dünya Kupası üçüncülük maçı için Hırvatistan ve Fas karşı karşıya geldi. Gollerle başlayan nefes kesen mücalede ilk yarı Hırvatistan'ın 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıda başka gol olmayınca Hırvatistan karşılaşmadan 2-1 üstünlükle ayrıldı ve Dünya Kupası'nda üçüncü oldu. Hırvatistan böylece Dünya Kupası tarihindeki ikinci üçüncülüğünü elde etmiş oldu. Çeyrek finalde Portekiz'i 1-0'lık skorla evine gönderen Fas, turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza attı.

    takvim.com.tr
    Dünya Kupası’nın üçüncüsü Hırvatlar

    Dünya Kupası'na damga vuran takımlardan Hırvatistan ile Fas, üçüncülük maçında kozlarını paylaştı. Khalifa Stadı'ndaki mücadeleyi Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetti.

    Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Josko Gvardiol ve 42. dakikada Mislav Orsic kaydederken, Fas'ın tek sayısı ise 9. dakikada Achraf Dari'den geldi. Hırvatistan, Fas'ı 2-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

    Fas'ta Beşiktaş forması giyen Romain Saiss, sakatlığı sebebiyle mücadelede süre almadı.


    HIRVATİSTAN İKİNCİ KEZ ÜÇÜNCÜ OLDU
    Hırvatistan böylece Dünya Kupası tarihindeki ikinci üçüncülüğünü elde etmiş oldu. 1998 Dünya Kupası'nda Hollanda'yı 2-1 mağlup edip dünya üçüncüsü olmuşlardı.

    2018 Dünya Kupası'nda da final oynayan ve turnuvayı ikinci bitiren Hırvatistan, bugüne kadar katıldığı 6 turnuvanın 3'ünde gruptan çıkamadı. Gruptan çıktığı üç turnuvada ise derece kazanmayı başardı.



    FAS DERECEYE GİREN İLK AFRİKA TAKIMI
    2022 Dünya Kupası'nın sürpriz ekibi Fas, turnuvayı dünya dördüncüsü olarak tamamladı. Turnuva tarihinde yarı final oynayan ilk Afrika takımı olan Fas aynı zamanda dereceye giren ilk Afrika takımı unvanının da sahibi oldu.

    Fas ise tarihinde ilk kez çıktığı yarı finalde Fransa'ya 2-0 yenildi. Atlas Aslanları, Dünya Kupaları tarihindeki ilk madalyasını almak için mücadele ediyor.

    Hırvatistan ile Fas, Katar'daki Dünya Kupası'nda aynı grupta yer aldı. F Grubu ilk maçında karşı karşıya gelen iki ekip sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı.



    Hırvatistan, 7. dakikada Gvardiol ile 1-0 öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Lovro Majer'in ceza sahasına gönderdiği ortasında Ivan Perisic'in kafa ile indirdiği topu Josko Gvardiol uçarak yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi.


        Fas, Achraf Dari'nin 9. dakikada attığı gol ile 1-1'lik beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakim Ziyech'in ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Lovro Majer'in ters vuruşunda topu iyi takip eden Achraf Dari altıpasta kafa vuruşunu yaptı ve skor 1-1'e geldi.


        42. dakikada Orsic Hırvatistan'ın yeniden 2-1 öne geçirdi. Lovro Majer ve Bilal El Khannouss arasında yaşanan ikili mücadele sırasında topla buluşan Marko Livaja sol kanattan koşu yapan Mislav Orsic'e ara pasını attı. Ceza sahası sol çaprazda Mislav Orsic bekletmeden yaptığı şık plase vuruşta Bono'nun müdahalesine rağmen yan direkten dönen top ağlarla buluşturdu.

        HIRVATİSTAN'IN DÜNYA KUPASI SERÜVENİ
        Hırvatistan yarı finalde Arjantin'e 3-0 mağlup olarak final şansını kaçırdı. Hırvatistan, Dünya Kupası macarasına Fas beraberliğiyle başladı, ikinci maçında Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Hırvatlar, son maçında ise Belçika ile golsüz berabere kalarak grubu 5 puanla ikinci sırada bitirdi.


            Son 16 turunda E Grubu'nun lideri Japonya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarla geçen Hırvatistan, çeyrek finalde Brezilya'yı da penaltılarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı.


            FAS'IN DÜNYA KUPASI SERÜVENİ
            Tarihinde ilk kez yarı final oynayan Fas, Fransa'ya 2-0 mağlup olarak finale yükselemedi. Turnuvanın sürpriz takımı Fas ise golsüz Hırvatistan beraberliğiyle başladığı 2022 Dünya Kupası'na damga vurdu. Belçika'yı 2-0, Kanada'yı 2-1 yenerek gruptan lider çıkan "Atlas Aslanları", son 16 turunda İspanya'yı penaltı atışlarıyla 3-0 mağlup etti.

            Çeyrek finalde Portekiz'i 1-0'lık skorla evine gönderen Fas, turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza attı.

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