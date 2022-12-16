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    • Spor
    • 16.12.2022 13:43
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    • 16.12.2022 14:16
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    Mario Balotelli yine gündeme oturdu! Bu kez antidepresan: İşte olayların adamıyla ilgili gerçek

    Türkiye’de Adana Demirspor forması giydikten sonra İsviçre ekibi Sion’a transfer olan Mario Balotelli, gündem olmaya devam ediyor. Antrenman kampına katılmayan İtalyan golcü için sosyal medyada ‘depresyona girdi, antidepresan kullanıyor’ iddiaları ortaya atıldı. Mario Balotelli ile ilgili gerçek ortaya çıktı. İddiaların ardından Sion başkanı Christian Constantin açıklama yaptı.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel | Bu kez antidepresan! Balotelli yine gündemde

    Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor forması ile başarılı performans sergileyen ancak daha sonra Sion ekibine transfer olan Mario Balotelli, İsviçre'de gündem olmaya devam ediyor.

    BALOTELLI DEPRESYONA MI GİRDİ?
    İtalyan golcü Mario Balotelli'nin bu hafta Sion'un antrenman kampına katılmaması dikkati çekerken, oyuncunun depresyona girdiği ve antidepresan kullandığı yönünde sosyal medyada bazı paylaşımlar yapıldı.

    SION BAŞKANI GERÇEĞİ AÇIKLADI
    Fakat; golcü oyuncu ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Başkan Christian Constantin, Mario Balotelli'nin durumuyla ilgili olarak İsviçre'nin günlük gazetesi Blick'e bir açıklama yaptı.

        KORONAVİRÜSE YAKALANDI
        Başkan Christian Constantin yaptığı açıklamada, "Mario, İsviçre'de Cenevre Gölü yakınlarındaki evinde ayrı antrenman yapıyor. Nedeni de çok basit. Mario Balotelli'nin Covid testi pozitif çıktı. Hepsi bu kadar" ifadelerini kullandı.

        NE ZAMAN TAKIMA KATILACAK?
        32 yaşındaki futbolcu, yakın zamanda tekrar antrenmana dönecek. Bu arada Sion'un yeni teknik direktörü Fabio Celestini ile Mario Balotelli arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği ifade edildi.

        ADANA DEMİRSPOR'A GERİ DÖNECEK Mİ?
        Mario Balotelli bu sezon FC Sion'da 9 karşılaşmada 545 dakika süre aldı ve 5 gol kaydetti. Golcü futbolcu geçen sezon Adana Demirspor'da 33 karşılaşmada 19 gol 4 asistlik performansıyla öne çıkmış ve transferde Galatasaray ile de anılmıştı. Sion ile 2024'e kadar kontratı bulunan golcü ismin Adana Demirspor'a geri dönmesi ise gündemde değil.

        OYNADIĞI TAKIMLAR
        İtalyanlar'ın haşarı çocuğu olarak tanımlanan ve bazı futbolseverlerin de 'Deli' lakabını taktığı Mario Balotelli daha önce Monza, Brescia, Marsilya, Nice, Milan, Liverpool, Manchester City, Inter takımlarında da oynamıştı.

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        Haberler Spor Mario Balotelli yine gündeme oturdu! Bu kez antidepresan: İşte olayların adamıyla ilgili gerçek
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