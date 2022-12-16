Mario Balotelli yine gündeme oturdu! Bu kez antidepresan: İşte olayların adamıyla ilgili gerçek

ADANA DEMİRSPOR'A GERİ DÖNECEK Mİ?

Mario Balotelli bu sezon FC Sion'da 9 karşılaşmada 545 dakika süre aldı ve 5 gol kaydetti. Golcü futbolcu geçen sezon Adana Demirspor'da 33 karşılaşmada 19 gol 4 asistlik performansıyla öne çıkmış ve transferde Galatasaray ile de anılmıştı. Sion ile 2024'e kadar kontratı bulunan golcü ismin Adana Demirspor'a geri dönmesi ise gündemde değil.

OYNADIĞI TAKIMLAR

İtalyanlar'ın haşarı çocuğu olarak tanımlanan ve bazı futbolseverlerin de 'Deli' lakabını taktığı Mario Balotelli daha önce Monza, Brescia, Marsilya, Nice, Milan, Liverpool, Manchester City, Inter takımlarında da oynamıştı.