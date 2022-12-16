Mario Balotelli yine gündeme oturdu! Bu kez antidepresan: İşte olayların adamıyla ilgili gerçek

Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor forması ile başarılı performans sergileyen ancak daha sonra Sion ekibine transfer olan Mario Balotelli, İsviçre'de gündem olmaya devam ediyor.
BALOTELLI DEPRESYONA MI GİRDİ?
İtalyan golcü Mario Balotelli'nin bu hafta Sion'un antrenman kampına katılmaması dikkati çekerken, oyuncunun depresyona girdiği ve antidepresan kullandığı yönünde sosyal medyada bazı paylaşımlar yapıldı.
SION BAŞKANI GERÇEĞİ AÇIKLADI
Fakat; golcü oyuncu ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Başkan Christian Constantin, Mario Balotelli'nin durumuyla ilgili olarak İsviçre'nin günlük gazetesi Blick'e bir açıklama yaptı.