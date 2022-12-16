Jorge Jesus raporu verdi! Fenerbahçe’den sürpriz forvet transferi: Seifeddine Jaziri radarda

MALİYETİ UYGUN

Zamalek ile Jaziri arasındaki sözleşme 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek. Transfermarkt verilerine göre; futbolcuya 1.5 milyon euro değer biçiliyor. 1.80 boyundaki futbolcu, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Tunus Milli Takımı kadrosunda da yer almıştı.

FİZİKSEL AÇIDAN DURUMU…

Seifeddine Jaziri, yaklaşık 1 aydır takımı Zamalek'ten ayrı kaldı. Kasım ayı başında ülkesinin hazırlık kampına katılmak için kulübünden ayrılan ve milli takım kampına giden futbolcu, ilk turda elenmelerine rağmen Zamalek'te 2 maç kaçırdı.

FERREIRA'NIN PLANLARI ARASINDA MI?

Zamalek Teknik Direktörü Jesualdo Ferreira'nın, futbolcunun daha önce takıma katılmasını düşündüğü ve bu konudan rahatsız olduğu Mısır basınında daha önce gündeme gelmişti.