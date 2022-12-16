Jorge Jesus raporu verdi! Fenerbahçe’den sürpriz forvet transferi: Seifeddine Jaziri radarda

Spor Toto Süper Lig'de zirvede bulunan şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Sarı-Lacivertliler'de Joao Pedro'nun sakatlanmasının ardından hücum hattına bir takviye yapılması gündeme geldi.
JAZIRI, FENERBAHÇE'NİN RADARINDA
Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda harekete geçen Fenerbahçe, Mısır ekiplerinden Zamalek'te forma giyen Tunuslu hücum oyuncusu Seifeddine Jaziri'yi takibe aldı.
ÜÇ MEVKİDE OYNAYABİLİYOR
2021 yılından bu yana Zamalek forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, santrfor, sol açık ve sağ açık mevkilerinde forma giyebiliyor. Jaziri, transferde adı Torino ile de anılan Diego Rossi'nin ideal bir teklif alıp ayrılması halinde Uruguaylı oyuncunun da alternatifi olabilecek.
SON YILLARDA YÜKSELİŞE GEÇTİ
Seifeddine Jaziri, geçen sezon Zamalek'te 35 maçta 10 gol 3 asistlik performans sergileyerek dikkati çekmişti. Futbolcu özellikle son yıllarda 10 golün altında bir performans sergilememesi ile öne çıkıyor.