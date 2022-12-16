Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişme: Rosier yolcu! Alternatifi hazır

ŞENOL GÜNEŞ'TEN ÖZEL GÖRÜŞME

Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, Rosier ile bir görüşme gerçekleştirdi. Futbolcudan daha iyi konsantre olmasını isteyen Güneş, disiplinsiz davranışların sürmemesi yönünde uyarıda bulunmuştu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Rosier bu sezon Beşiktaş'ta 13 maçta 1008 dakika süre aldı ve 1 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Bilindiği üzere Rosier için Beşiktaş, Sporting Lizbon'a 4.8 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Futbolcu ile Beşiktaş arasındaki sözleşme 2024-2025 sezonu sonuna kadar devam ediyor.

ONUR BULUT ADAYLAR ARASINDA

Süper Lig ekibi Kayserispor'da forma giyen Onur Bulut, Beşiktaş ile anıldı. Oyuncunun menajeri Elyasa Süme, TAKVİM'e yaptığı açıklamada Beşiktaş'tan resmi bir transfer teklifi almadıklarını ve Kayserispor ile yapılacak görüşmenin öncelikli olduğunu ifade etti.