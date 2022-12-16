Devlerin 60 yıllık Dünya Kupası ambargosu! Sürprizler finale çıksa da kazanan onlar oldu | Spor haberleri

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. Fransa ile Arjantin arasındaki dev maç ile birlikte Dünya Kupası'nın sahibi 18 Aralık Pazar günü netleşecek. 1930 yılından bu yana çeşitli ülkelerde düzenlenen Dünya Kupası finallerine organizasyonun gedikli takımlarının damga vurması ise gözden kaçmadı. 92 yıllık Dünya Kupası tarihinde finale çıkan sürpriz takımlar oldu. Ancak; son 60 yılda Brezilya, Arjantin, Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda gibi başat takımlar dışında Hırvatistan'ın fark oluşturduğu göze çarpıyor. Dünya Kupası'nı en fazla kazanan takım 5 kez kupayı müzesine götüren Brezilya oldu.



DEVLER ZİRVEDEN İNMİYOR

Almanya ve İtalya 4, Arjantin, Fransa ve Uruguay 2, İngiltere ile İspanya da 1 kez şampiyonluk yaşadı. Sürpriz yapabilme potansiyeline sahip olan takımlar arasında yer alan Hollanda 3, Çekoslovakya ile Macaristan 2, İsveç ve Hırvatistan da 1'er kez finale yükselme başarısı gösterdi. Öte yandan UEFA'ya bağlı (Avrupa) ülkeler arasından 28 katılım olurken 12 şampiyonluk ve 16 ikincilik alınması dikkati çekti. CONMEBOL yani Güney Amerika'dan ise 14 kez katılım oldu. Güney Amerika ekipleri 9 şampiyonluk ve 5 kez de ikincilik elde etti.