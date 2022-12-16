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    Devlerin 60 yıllık Dünya Kupası ambargosu! Sürprizler finale çıksa da kazanan onlar oldu | Spor haberleri

    92 yıllık Dünya Kupası tarihinde finale çıkan sürpriz takımlar oldu. Ancak; son 60 yılda Brezilya, Arjantin, Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda gibi güçlü takımlar dışında sadece Hırvatistan’ın fark oluşturduğu göze çarpıyor. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 16 Aralık TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Devlerin 60 yıllık ambargosu

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. Fransa ile Arjantin arasındaki dev maç ile birlikte Dünya Kupası'nın sahibi 18 Aralık Pazar günü netleşecek. 1930 yılından bu yana çeşitli ülkelerde düzenlenen Dünya Kupası finallerine organizasyonun gedikli takımlarının damga vurması ise gözden kaçmadı. 92 yıllık Dünya Kupası tarihinde finale çıkan sürpriz takımlar oldu. Ancak; son 60 yılda Brezilya, Arjantin, Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda gibi başat takımlar dışında Hırvatistan'ın fark oluşturduğu göze çarpıyor. Dünya Kupası'nı en fazla kazanan takım 5 kez kupayı müzesine götüren Brezilya oldu.

    DEVLER ZİRVEDEN İNMİYOR
    Almanya ve İtalya 4, Arjantin, Fransa ve Uruguay 2, İngiltere ile İspanya da 1 kez şampiyonluk yaşadı. Sürpriz yapabilme potansiyeline sahip olan takımlar arasında yer alan Hollanda 3, Çekoslovakya ile Macaristan 2, İsveç ve Hırvatistan da 1'er kez finale yükselme başarısı gösterdi. Öte yandan UEFA'ya bağlı (Avrupa) ülkeler arasından 28 katılım olurken 12 şampiyonluk ve 16 ikincilik alınması dikkati çekti. CONMEBOL yani Güney Amerika'dan ise 14 kez katılım oldu. Güney Amerika ekipleri 9 şampiyonluk ve 5 kez de ikincilik elde etti.



    LEO MESSİ KORKUSU!
    Dünya Kupası'nda pazar günü Fransa ile finale çıkacak Arjantin'de Messi'den korkutan bir haber geldi. 35 yaşındaki futbolcu, arka adalesindeki ağrı nedeniyle son antrenmana katılamadı. Messi, 3-0 kazanılan Hırvatistan maçında da adalesini tutmuştu.



    YAŞAYAN KAHİN BUNU DA BİLDİ
    FIFA Dünya Kupası'nda final için geri sayıma geçildi ve 4 yıldır büyük merakla beklenen turnuvanın son maçında Arjantin ile Fransa eşleşti. Daha önce İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünü, koronavirüs pandemisini ve Rusya-Ukrayna savaşını öngören Brezilyalı kahin Athos Salome, Dünya Kupası'nda finale çıkacak olan takımlar için açıklama yapmıştı. "Yaşayan Nostradamus" lakaplı kahin; henüz turnuva başlamamışken, birçok kehanette bulunmuş ve finali herkese duyurmuştu. Arjantin ile Fransa'nın finalde karşılaşacaklarını öne süren Salome, şampiyon olacak takımla ilgili ise herhangi bir yorumda bulunmamıştı.



        VAKIFBANK YARI FINALE ÇIKTI
        Antalya'da düzenlenen FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda yer alan VakıfBank, Brezilya ekibi Gerdau Minas'ı 25-22, 26-24 ve 25-21'lik setlerle maçı 3-0 kazandı. İlk maçta Kuanysh'ı aynı sonuçla geçen Sarı-Siyahlılar, turnuvada yarı finale kalmayı başardı. B Grubu'nda yarı finale kalacak son takım Minas-Kuanysh maçı sonucunda belli olacak.

        ECZACIBAŞI SAHNEDE
        A Grubu'nda yer alan diğer temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit ilk maçında Praia'yı 3-0 yenmişti. Bugün Imoco Volley ile 16.00'da karşılaşacak Eczacıbaşı, kazanırsa grup lideri olarak yarı finale yükselmeyi başaracak.



        SANTOS KOVULDU GÖZLER JESUS'TA
        Fenerbahçe ile ligde şampiyonluğa yürüyen ve hem Türkiye Kupası'nda hem de Avrupa'da yoluna devam eden Jorge Jesus için sürpriz bir iddia daha var. Önce Brezilya Milli Takımı ile adı anılan Jesus, bu ihtimalin zayıflaması sonrası yeni bir iddianın muhatabı oldu. Portekiz'de yayın yapan A Bola gazetesi, Jorge Jesus'u Portekiz Milli Takımı'nın başına geçebilecek adaylardan biri olarak gösterdi. Dün sabah çıkan haber sonrası akşam vakitlerinde Portekiz Milli Takımı, Teknik Direktör Fernando Santos ile yolları ayırdı. Jesus iddiası da kuvvetlendi...



        KARTAL KAMPI FARKLI BİTİRDİ
        Beşiktaş, Antalya kampındaki son hazırlık maçında Süper Lig takımlarından Giresunspor'u 5-3 mağlup etti. 30. dakikada Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçen Siyah-beyazlılar, 45. dakikada penaltıdan N'Koudou'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı ve devre arasına 2-0 önde girdi. 46'da Gedson yine sahne aldı ve skoru 3-0'a getirdi. Giresunspor, 51. dakikada Serginho'nun golüyle farkı 2'ye indirdi: 3-1. Beşiktaş, 70. dakikada Cenk Tosun ile bir gol daha buldu ve skor 4-1 oldu. Giresunspor, 80. dakikada Doğan Can Davas ile skoru 4-2'ye getirdi. Beşiktaş, 86. dakikada Cenk Tosun'la; Giresunspor ise 90. dakikada penaltıdan Vukan Savicevic ile birer gol daha bulurken maç, 5-3 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle tamamlandı.

            ŞENOL GÜNEŞ'TEN SAİSS'E TEPKİ
            Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş maç sonu konuştu. Fas Milli Takımı'nda sakat sakat oynayan Saiss için, "Ne Fas'a ne kendisine ne bize faydası oldu" diyerek sitem etti. Güneş, tedavi sürecinde olan Ghezzal içinse "Şubat ayında dönebilir" şeklinde konuştu.



            TÜM KULVARLARDA HEDEFİMİZ ZİRVE
            Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Sportif alanda, Avrupa'da şampiyonlar ve UEFA Ligi'nden elenmemize rağmen Konferans Lig'nde play-off oynayarak yolumuza devam ediyoruz. Bugünkü durumda Trabzonspor önündeki Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Konferans Ligi'ni elde etmek için dört kulvarda yarışın içinde. Tüm kulvarlarda da hedefimizin zirvede yer almak olduğunu ifade etmeme gerek olmadığına inanıyorum, çünkü Trabzonspor için hedef her daim zirvede yer almaktır" dedi.

            FIRTINA'DA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
            Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 21 Aralık Çarşamba Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Bordo- Mavili futbolcular, idmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. Turnuva oyunlarıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise şut çalışması yapıldı.


            ICARDI EVDEN KOVULDU
            Arjantin basınından Tiempo'nun iddiasına göre; Mauro Icardi, Arjantin'de Wanda Nara ile beraber kullandığı eve geldi. Wanda Nara, Icardi'nin Santa Barbara'da bulunan bu evde kalmasını istemedi ve Icardi'yi evden kovduğu iddia edildi.

            FENERBAHÇE&EFES SAHNE ALIYOR
            THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko bugün Baskonia'yı konuk edecek. Maç 20.45'te start alacak. Diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise 22.30'da başlayacak mücadelede deplasmanda Partizan ile karşı karşıya gelecek.



            SCHUMACHER MERCEDES'TE
            F1 takımlarından Mercedes-AMG PETRONAS, efsane Alman pilot Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher'in 2023 sezonunda takımda yedek pilot rolünü üstleneceğini açıkladı.

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            Haberler Spor Devlerin 60 yıllık Dünya Kupası ambargosu! Sürprizler finale çıksa da kazanan onlar oldu | Spor haberleri
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