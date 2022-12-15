Dünya Kupası’ndan Süper Lig’e kulüplerine piyango! İşte Katar’da en fazla kazanan takım

FIFA, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda boy gösterecek oyuncuların kulüplerine ödeme yapacağını açıklamıştı. Süper Lig'de forma giyen yıldız futbolcular turnuvada boy göstererek kulüplerine önemli bir gelir kazandırdı.

HER OYUNCUYA GÜNLÜK 10 BİN DOLAR

Kulüpler, Dünya Kupası'nda her bir oyuncu için günlük 10 bin dolar elde etti. FIFA, turnuva öncesi yaptığı açıklamada, Dünya Kupası boyunca toplamda 209 milyon dolar ödeme yapılacağını açıklamıştı.

6 TAKIMDAN OYUNCULAR TURNUVADA

Dünya Kupası'nda Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan, Hatayspor'dan, Fenerbahçe'den, Kayserispor'dan ve Trabzonspor'dan oyuncular yer aldı. Oyuncuları turnuvada en fazla süre kalan takım Beşiktaş oldu.