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    • Spor
    • 15.12.2022 12:34
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    • 15.12.2022 12:34
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    Dünya Kupası’ndan Süper Lig’e kulüplerine piyango! İşte Katar’da en fazla kazanan takım

    Süper Lig’de forma giyen yıldız futbolcular Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda boy göstererek kulüplerine önemli bir gelir kazandırdı. Kulüplerimiz toplamda 2 milyon 720 bin dolar gelir elde etti. İşte 2022 Dünya Kupası’nda en çok kazanan Türk takımları…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel | Dünya Kupası’nda Süper Lig’e piyango vurdu

    FIFA, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda boy gösterecek oyuncuların kulüplerine ödeme yapacağını açıklamıştı. Süper Lig'de forma giyen yıldız futbolcular turnuvada boy göstererek kulüplerine önemli bir gelir kazandırdı.

    HER OYUNCUYA GÜNLÜK 10 BİN DOLAR
    Kulüpler, Dünya Kupası'nda her bir oyuncu için günlük 10 bin dolar elde etti. FIFA, turnuva öncesi yaptığı açıklamada, Dünya Kupası boyunca toplamda 209 milyon dolar ödeme yapılacağını açıklamıştı.

    6 TAKIMDAN OYUNCULAR TURNUVADA
    Dünya Kupası'nda Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan, Hatayspor'dan, Fenerbahçe'den, Kayserispor'dan ve Trabzonspor'dan oyuncular yer aldı. Oyuncuları turnuvada en fazla süre kalan takım Beşiktaş oldu.

    Siyah-Beyazlılar'ın Hollandalı yıldızı Weghorst, Hollanda Milli Takımı ile çeyrek final gördü. Beşiktaş'ın Faslı stoperi Saiss ise Fas Milli Takımı ile yarı final heyecanı yaşadı. Tecrübeli oyuncu, Fransa maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    EN FAZLA KAZANAN BEŞİKTAŞ
    Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı N'Koudou ve Kanadalı oyuncusu Atiba, Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşayamadı. Beşiktaş, turnuvadan 1.05 milyon dolar kazandı. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig ekipleri içinde en fazla kazanan takım oldu.

    Galatasaray, 512 bin dolar, Hatayspor 429 bin dolar, Fenerbahçe 296 bin dolar, Kayserispor 273 bin dolar ve Trabzonspor da 210 bin doların sahibi oldu. Kulüplerimiz toplamda 2 milyon 720 bin dolar kazandı.

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