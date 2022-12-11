Herkesin konuştuğu kaleci Livakovic, Kartal'ın kapısından dönmüş

Dünya Kupası'nda Brezilya karşısında kalesinde devleşen ve Rodrygo'nun da penaltısını çıkararak takımının yarı finale çıkmasında önemli rol oynayan Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile ilgili flaş bir haber çıktı. 27 yaşındaki eldivenin 2018-19'da Beşiktaş'ın gündemine geldiği ancak o dönemki yönetim tarafından beğenilmediği iddia edildi. 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'da kaleci antrenörü olarak görev yapan Beşiktaş'ın eski kalecisi Marjan Mrmic'in Dinamo Zagreb forması giyen Livakovic'i Beşiktaş'a önerdiği ancak o dönemki yönetim ve scout ekibinin 26 yaşındaki kaleci için olumsuz rapor verdiği öğrenildi. Yönetim, o dönem Liverpool'dan Karius'u kadroya katmış, Alman kaleci de yediği hatalı gollerle büyük tepki toplamıştı.