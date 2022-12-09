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    Caner Erkin, Beşiktaş'a haber gönderdi: Boş sözleşmeye imza atarım

    Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin, Beşiktaş'a gelmek için haber gönderdi. 34 yaşındaki oyuncu, Siyah-Beyazlı kulübe dönmek için büyük bir fedakarlık yapıyor.

    takvim.com.tr
    Boş sözleşmeye imza atarım

    Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin, Beşiktaş'a gelmek için haber gönderdi. Yıldız oyuncunun tekrar Beşiktaş forması giymek için çok istekli olduğu öğrenildi. 34 yaşındaki futbolcunun, Siyah-Beyazlılar'a haber göndererek, "Yeniden Beşiktaş'ta oynamak için fedakarlık yapmaya hazırım. Boş sözleşmeye imza atarım. Yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyorum" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi'nin, Teknik Direktör Şenol Güneş ile konuştuktan sonra harekete geçmesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın onay vermesi durumunda tecrübeli oyuncu Beşiktaş ile 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. 2016 yılında Inter'den Beşiktaş'a transfer olan Caner Erkin, 2020'de ise bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.



    ASİSTTE ZİRVEDE
    Tecrübeli futbolcu, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde Beşiktaş ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Bu sezon Süper Lig'de 6 asiste imza atan Caner Erkin zirvede yer alıyor.

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