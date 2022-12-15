Ronaldo’nun yeni projesi şaşkına çevirdi! Karısına öyle bir şey yaptırıyor ki…

GELECEĞİ MERAK KONUSU

37 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a elenmekten kurtulamadı. Şu an kulüpsüz olan yıldız oyuncunun kariyerine hangi takımda devam edeceği ise büyük merak konusu.

AL NASSR İDDİALARINI YALANLADI

Dünya Kupası devam ederken Ronaldo için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr iddiaları da ortaya atıldı. CR7'nin, Luiz Gustavo, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar gibi ülkemizden tanıdık isimlerin de formasını giydiği Nassr'la yıllık 200 milyon Euro'luk rekor maaşla 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürülmüştü.