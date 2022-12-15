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    • Spor
    • 15.12.2022 14:46
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    • 15.12.2022 14:46
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    Ronaldo’nun yeni projesi şaşkına çevirdi! Karısına öyle bir şey yaptırıyor ki…

    İngiliz ekibi Manchester United ile olan sözleşmesini fesheden ve Dünya Kupası’na erken veda eden Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo kendini futbol dışı işlere vererek stres atıyor. İngiliz medyasından The Sun, Portekizli yıldızın ülkesinde inşaat halindeki malikanesindeki çalışmalarına yer verdi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel | Ronaldo stres atıyor! Kendini ev işlerine verdi

    The Sun, Ronaldo'nun Portekiz'de yapımı süren 28 milyon sterlinlik malikaneye yaptıracağı cam yürüyüş yolunun detaylarını paylaştı.

    Lisbon'daki malikanenin içine cam yürüyüş yolu yapılacağı belirtildi. Bu yürüyüş yolunun direkt yüzme havuzuna çıkacağı vurgulandı.

    SEVGİLİSİ YERALTINDAN HAVUZA GİRECEK
    Su altı yürüme yolu olan dev bir cam yüzme havuzu yaptıracak olan Ronaldo böylece Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığını da gidermiş olacak. İngiliz medyası, Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in böylece yer altı koridorunu kullanarak havuza ulaşacağını belirtti.

        GELECEĞİ MERAK KONUSU
        37 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a elenmekten kurtulamadı. Şu an kulüpsüz olan yıldız oyuncunun kariyerine hangi takımda devam edeceği ise büyük merak konusu.

        AL NASSR İDDİALARINI YALANLADI
        Dünya Kupası devam ederken Ronaldo için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr iddiaları da ortaya atıldı. CR7'nin, Luiz Gustavo, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar gibi ülkemizden tanıdık isimlerin de formasını giydiği Nassr'la yıllık 200 milyon Euro'luk rekor maaşla 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürülmüştü.

        Portekiz'in, İsviçre'yi 6-1 yendiği ve milli takımda 14 yıl sonra ilk kez yedek kaldığı maçın ardından Ronaldo, "Al Nassr haberleri doğru değil" açıklamasını yapmıştı.

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        Tezgah değil de ne...
        Haberler Spor Ronaldo’nun yeni projesi şaşkına çevirdi! Karısına öyle bir şey yaptırıyor ki…
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