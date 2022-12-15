Ronaldo’nun yeni projesi şaşkına çevirdi! Karısına öyle bir şey yaptırıyor ki…

The Sun, Ronaldo'nun Portekiz'de yapımı süren 28 milyon sterlinlik malikaneye yaptıracağı cam yürüyüş yolunun detaylarını paylaştı.
Lisbon'daki malikanenin içine cam yürüyüş yolu yapılacağı belirtildi. Bu yürüyüş yolunun direkt yüzme havuzuna çıkacağı vurgulandı.
SEVGİLİSİ YERALTINDAN HAVUZA GİRECEK
Su altı yürüme yolu olan dev bir cam yüzme havuzu yaptıracak olan Ronaldo böylece Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığını da gidermiş olacak. İngiliz medyası, Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in böylece yer altı koridorunu kullanarak havuza ulaşacağını belirtti.