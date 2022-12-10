Cristiano Ronaldo oynadığı son Dünya Kupası'na gözyaşlarıyla veda etti
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde doludizgin ilerleyen Fas, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Bu gelişme sonrası Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, gözyaşlarına hakim olamadı. Kariyerinin bu düzeydeki son turnuvasını kupayla taçlandırmak isteyen 37 yaşındaki yıldızın ağladığı anlar saniye saniye objektiflere yansırken dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Hoalid Regragui'nin ekibi Fas ile Fernando Santos'un yönetimindeki Portekiz, Al Thumama Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya ise Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo damgasını vurdu. Maçın 51.dakikasında Ruben Neves yerine oyuna giren Cristiano Ronaldo, birçok pozisyona girsede golle buluşamadı ve Portekiz elendi.
MAÇ SONUNDA BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
Fas'ın güçlü rakibi Portekiz'i 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'nın dışına ittiği maçın sonunda dünya yıldızı Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı.
BÜYÜK OLASILIKLA SON DÜNYA KUPASI MAÇINA ÇIKTI
Turnuvaya çeyrek finalde veda ederek büyük hayal kırıklığı yaşayan Portekiz'de Ronaldo'nun üzüntüsü gözlerden kaçmadı. 37 yaşındaki oyuncu büyük olasılıkla Fas karşısında son Dünya Kupası maçına çıktı.