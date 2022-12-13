Son büyük turnuvaları oldu! Stres hayal kırıklığı ve gözyaşı: Yıldızlardan milli veda
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası, uzun süredir futbolun zirvesinde yer alan yıldız futbolcuların son büyük turnuvası oldu. Birçok isim gözyaşlarıyla turnuvaya veda ederken büyük hayal kırıklığı yaşadı. Cristiano Ronaldo'dan Luis Suarez'e, Robert Lewandowski'den Atiba Hutchinson'a milli takıma veda edecek yıldızları sıraladık...
13.12.2022 13:15 - Son Güncelleme: 13.12.2022 13:15
2022 Dünya Kupası, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir turnuva oldu. Kış ayında yapılması, Orta Doğu'da olması, hem gruplarda hem elemelerde heyecanın son saniyelere kadar sürmesi Katar 2022'yi özel bir turnuva yaptı.
YILDIZLAR GÖZYAŞLARIYLA VEDA
Katar'da birçok yıldız son kez Dünya Kupası organizasyonuna katılırken, hayranlarını üzecek kararları almak zorunda kaldı. Birçok yıldız son Dünya Kupası'na gözyaşlarıyla veda etti.