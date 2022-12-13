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Son büyük turnuvaları oldu! Stres hayal kırıklığı ve gözyaşı: Yıldızlardan milli veda

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası, uzun süredir futbolun zirvesinde yer alan yıldız futbolcuların son büyük turnuvası oldu. Birçok isim gözyaşlarıyla turnuvaya veda ederken büyük hayal kırıklığı yaşadı. Cristiano Ronaldo'dan Luis Suarez'e, Robert Lewandowski'den Atiba Hutchinson'a milli takıma veda edecek yıldızları sıraladık...

13.12.2022 13:15 - Son Güncelleme: 13.12.2022 13:15
Yıldızlardan milli veda! Son büyük turnuvaları oldu

2022 Dünya Kupası, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir turnuva oldu. Kış ayında yapılması, Orta Doğu'da olması, hem gruplarda hem elemelerde heyecanın son saniyelere kadar sürmesi Katar 2022'yi özel bir turnuva yaptı.

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Yıldızlardan milli veda! Son büyük turnuvaları oldu

YILDIZLAR GÖZYAŞLARIYLA VEDA
Katar'da birçok yıldız son kez Dünya Kupası organizasyonuna katılırken, hayranlarını üzecek kararları almak zorunda kaldı. Birçok yıldız son Dünya Kupası'na gözyaşlarıyla veda etti.

Yıldızlardan milli veda! Son büyük turnuvaları oldu

KATILAMADAN SAKATLANDI
Fransa'nın Ballon d'Or ödüllü golcüsü Karim Benzema turnuva başlamadan yaşadığı sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırmak zorunda kaldı. 34 yaşındaki futbolcu, son Dünya Kupası'nı oynayamadı...

Yıldızlardan milli veda! Son büyük turnuvaları oldu

PORTAKALLAR'DA İKİ VEDA
Dünya Kupası'nda epik bir serüven geçiren Hollanda, çeyrek finalde Arjantin'e penaltılarla elenmişti. Portakallar'da Luuk De Jong (32) ve Daley Blind (32) son Dünya Kupası maçlarına çıktı.

Yıldızlardan milli veda! Son büyük turnuvaları oldu

VALENCİA MÜTHİŞ BAŞLAMIŞTI
Organizasyondaki ilk iki maçta 3 gol atan Ekvadorlu Enner Valencia da Dünya Kupası'nda son kez forma giyen isimlerden oldu. 33 yaşındaki yıldız takımını sırtladı fakat gruptan çıkartamadı.

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