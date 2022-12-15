Galatasaray’a Patrick van Aanholt müjdesi! İmdada komşu yetişti

Galatasaray'a transfer olduğu günden beri bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Hollandalı yıldız ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un devre arasında takımdan ayrılmasını istediği tecrübeli oyuncuya Yunanistan devi talip oldu.
MASAYA OTURACAKLAR
Yunanistan Ligi'nin güçlü ekiplerinden Olympiakos, Ocak ayı transfer döneminde Patrick van Aanholt'u kiralık olarak renklerine katmak için harekete geçti. Pire ekibinin, bu transfer için önümüzdeki günlerde Galatasaray Yönetimi ile masaya oturması bekleniyor.
BONSERVİSSİZ GELDİ
Galatasaray'ın, tecrübeli oyuncunun Olymipakos ile maaş konusunda anlaşması durumunda transferine kolaylık sağlaması bekleniyor. 32 yaşındaki Hollandalı futbolcu, 2021 yılında bedelsiz olarak kadroya dahil edilmişti.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 3.2 milyon Euro olan sol kanat oyuncusunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Tecrübeli futbolcu, Wigan, Chelsea, Leicester City, Coventry City, Vitesse ve Sunderland gibi takımların da formasını giydi.