Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.12.2022 13:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.12.2022 13:33
    ABONE OL

    Galatasaray’a Patrick van Aanholt müjdesi! İmdada komşu yetişti

    Son dakika transfer haberleri... Galatasaray’da bir türlü bekleneni veremeyen Patrick van Aanholt için Olympiakos harekete geçti. Okan Buruk’un devre arasında takımdan göndermek istediği Hollandalı futbolcu için Galatasaray, Yunan devi ile önümüzdeki günlerde masaya oturacak.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel | Gözden çıkarmıştı! Yunan devi talip oldu

    Galatasaray'a transfer olduğu günden beri bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Hollandalı yıldız ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un devre arasında takımdan ayrılmasını istediği tecrübeli oyuncuya Yunanistan devi talip oldu.

    MASAYA OTURACAKLAR
    Yunanistan Ligi'nin güçlü ekiplerinden Olympiakos, Ocak ayı transfer döneminde Patrick van Aanholt'u kiralık olarak renklerine katmak için harekete geçti. Pire ekibinin, bu transfer için önümüzdeki günlerde Galatasaray Yönetimi ile masaya oturması bekleniyor.

    BONSERVİSSİZ GELDİ
    Galatasaray'ın, tecrübeli oyuncunun Olymipakos ile maaş konusunda anlaşması durumunda transferine kolaylık sağlaması bekleniyor. 32 yaşındaki Hollandalı futbolcu, 2021 yılında bedelsiz olarak kadroya dahil edilmişti.

    GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
    Güncel piyasa değeri 3.2 milyon Euro olan sol kanat oyuncusunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Tecrübeli futbolcu, Wigan, Chelsea, Leicester City, Coventry City, Vitesse ve Sunderland gibi takımların da formasını giydi.

        BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
        Cimbom'un büyük umutlarla transfer ettiği van Aanholt bu sezon 7 Süper Lig maçında forma giydi. Gol ve asist üretemedi. Galatasaray kariyerinde 57 maçta görev alan Hollandalı, 3 gol atarken 5 asist yaptı.

        KARİYER PERFORMANSI
        Tecrübeli futbolcu, kariyerinde 438 karşılaşmada görev alırken 36 gol ve 37 asist üretti. Patrick van Aanholt kariyeri boyunca sadece 1 kez kırmızı kart gördü. Yıldız futbolcu, Hollanda Milli Takımı'nda ise 19 kez forma şansı buldu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Flaş EYT ve asgari ücret açıklaması!
        Haberler Spor Galatasaray’a Patrick van Aanholt müjdesi! İmdada komşu yetişti
            SON DAKİKA