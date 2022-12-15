Galatasaray’a Patrick van Aanholt müjdesi! İmdada komşu yetişti

Galatasaray'a transfer olduğu günden beri bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Hollandalı yıldız ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un devre arasında takımdan ayrılmasını istediği tecrübeli oyuncuya Yunanistan devi talip oldu.

MASAYA OTURACAKLAR

Yunanistan Ligi'nin güçlü ekiplerinden Olympiakos, Ocak ayı transfer döneminde Patrick van Aanholt'u kiralık olarak renklerine katmak için harekete geçti. Pire ekibinin, bu transfer için önümüzdeki günlerde Galatasaray Yönetimi ile masaya oturması bekleniyor.