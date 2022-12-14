Turkuvaz Medya'da ‘Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi'

"Olimpik Branşların Vizyon ve Hedefleri" panelinde ise Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Olimpiyat ve Avrupa şampiyonu milli boksör Buse Naz Sürmeneli, Olimpiyat İkincisi ve Avrupa Şampiyonu milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu ve olimpiyat ikincisi, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli kareteci Eray Şamdan A Spor Spikeri Ceyda Dönmez'in sorularını cevaplayacak.

'Sporun Şehirleri (Yerel Yönetimler)' paneli ise iki oturumda gerçekleşecek. Öğleden önce olacak oturumda A Spor Spor Müdürü Cüneyt Şen, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'yı konuk edecek. Panelin ikinci oturumunda ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta spor yatırımlarını anlatacak.