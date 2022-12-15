Schalke’den Kenan Karaman kararı! Eski Beşiktaşlı takımdan ayrılacak mı?

Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen Kenan Karaman ile ilgili karar çıktı. Alman basını, daha önce Türkiye'de Beşiktaş forması da giyen Kenan Karaman ile ilgili kararı duyururken, futbolcu da takım olarak ümitli olduklarına dikkati çekti.
TEKNİK DİREKTÖR MESAJI
Ligdeki kötü gidişatlarını değerlendiren Karaman, "Teknik direktörümüz Thomas Reis, hücum oyuncularından çok şey bekliyor. Gole ulaşmaya yönelik birçok oyun şekli var. Onun planlarına uyacağız" dedi.
"O KADAR ÇARESİZ DEĞİLİZ"
Ayrıca Karaman, "Dünya Kupası arasından önceki son birkaç maçta artık oyunumuzda o kadar çaresiz görünmediğimizi görebilirsiniz. Bu bizim için iyi bir durum. Zaten ihtiyacımız olan şey de buydu" ifadelerini kullandı.