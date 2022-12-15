Schalke’den Kenan Karaman kararı! Eski Beşiktaşlı takımdan ayrılacak mı?

"O KADAR ÇARESİZ DEĞİLİZ"

Ayrıca Karaman, "Dünya Kupası arasından önceki son birkaç maçta artık oyunumuzda o kadar çaresiz görünmediğimizi görebilirsiniz. Bu bizim için iyi bir durum. Zaten ihtiyacımız olan şey de buydu" ifadelerini kullandı.