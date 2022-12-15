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    • Spor
    • 15.12.2022 13:08
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    • 15.12.2022 13:25
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    Schalke’den Kenan Karaman kararı! Eski Beşiktaşlı takımdan ayrılacak mı?

    Beşiktaş’tan Alman ekibi Schalke 04’e transfer olan Kenan Karaman’ın takımdan ayrılacağı gündeme gelmişti. Alman basını, Schalke’nin Kenan Karaman ile yola devam edeceğini ve ayrılığın şu an için söz konusu olmadığını yazdı.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel | Schalke’den Kenan Karaman kararı!

    Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen Kenan Karaman ile ilgili karar çıktı. Alman basını, daha önce Türkiye'de Beşiktaş forması da giyen Kenan Karaman ile ilgili kararı duyururken, futbolcu da takım olarak ümitli olduklarına dikkati çekti.

    TEKNİK DİREKTÖR MESAJI
    Ligdeki kötü gidişatlarını değerlendiren Karaman, "Teknik direktörümüz Thomas Reis, hücum oyuncularından çok şey bekliyor. Gole ulaşmaya yönelik birçok oyun şekli var. Onun planlarına uyacağız" dedi.

    "O KADAR ÇARESİZ DEĞİLİZ"
    Ayrıca Karaman, "Dünya Kupası arasından önceki son birkaç maçta artık oyunumuzda o kadar çaresiz görünmediğimizi görebilirsiniz. Bu bizim için iyi bir durum. Zaten ihtiyacımız olan şey de buydu" ifadelerini kullandı.

        BU SEZONKİ PERFORMANSLARI
        Kenan Karaman, Schalke'de bu sezon 10 karşılaşmada forma şansı buldu ve skor üretemedi. Alman basınında geride bıraktığımız dönemlerde, Kenan Karaman ve forvet hattında yer alan diğer oyuncular sert eleştirilere maruz kalmıştı. Schalke, Bundesliga'da 9 puanla son sırada bulunuyor.

        BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
        2021 yılında Beşiktaş'a transfer olan milli futbolcu, siyah-beyazlı takımla çıktığı 35 maçta 2 gol kaydetti. Kenan Karaman daha önce Almanya'da Hoffenheim, Hannover ve Fortuna Düsseldorf formaları da giymişti. Kenan Karaman için Schalke bonservis bedeli ödememiş ve oyuncuyla 3 yıllık kontrat imzalamıştı.

        AYRILACAK MI?
        Geride bıraktığımız günlerde Kenan Karaman'ın takımdan ayrılacağı gündeme gelmişti. Alman basını, gelecek sezon 2.Lig'de mücadele etmesi beklenen ve küme düşme adaylarından biri olarak gösterilen Schalke'nin Kenan Karaman ile yola devam edeceğini ve ayrılığın şu an için söz konusu olmadığını yazdı.

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