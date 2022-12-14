Galatasaray, hazırlık maçında Lazio'ya 2-1 mağlup oldu | Spor haberleri





AVCI: HER KULVARDA VARIZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ve eski hakem Cüneyt Çakır, Okan Üniversitesi Spor Yönetimi Topluluğu'nun düzenlediği futbol söyleşisine katıldı. Abdullah Avcı, Moderatör Lale Orta'nın 'Trabzonspor geçtiğimiz sezona kıyasla bu sezon daha geride kaldı. Bunun sebebi nedir?' sorusuna, "Kendi sahamızda 32 maç yenilmemiş bir takımız. Geçenlerde biri 'Trabzonspor en son evinde yenildiğinde dolar 7 TL idi' şeklinde yorum yazmış, güzel tespit ifadesini kullandı.



TÜM REKORLARI KIRDIK

Kendi sahamız içinde 25 ayda tüm rekorları kırdık biz. Gidenler oldu, sakatlananlar oldu. İlk 11'in içinde 7 oyuncu değiştirmek zorunda kaldık ama yarış hiçbir zaman bitmiyor. Her kulvarın içinde yine varız" diye konuştu.