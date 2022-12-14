Galatasaray, hazırlık maçında Lazio'ya 2-1 mağlup oldu | Spor haberleri

Galatasaray hazırlık maçında Lazio ile karşılaştı. İyi başlayan Cimbom, 4'te öne geçti. Mata'nın nefis pasında topa tek vuruş yapan Barış Alper, Aslan'ı öne geçirdi: 1-0. 11'de Metehan kaptırdı, Anderson sert vurdu: 1-1. 14'te Yusuf Demir'in şutu direkten döndü. 17'de Kerem'in şutunu kaleci Provedel ayaklarıyla çıkardı. 33'te Kerem'in şutu direkten dışarı gitti. 44'te Kerem'in şutunu savunma çizgiden çıkardı. İkinci yarı başladıktan 16 saniye sonra top Galatasaray ağlarına girdi. Alberto'nun ceza sahası dışından şutunda Okan kıpırdayamadı: 1-2. 53'te Basic'in şutunu Okan çıkardı. 56'da Yusuf'un şutunu kaleci iki hamlede tuttu. 63'te Boey'un sol ayakla plasesini kaleci son anda çeldi. 71'de Mertens sert vurdu Provedel kurtardı. 85'de Abdülkerim'in şutuna savunma ayak koydu. Cimbom hazırlık maçlarında Vallecano ve Villarreal'e kaybetmiş, Adana Demir'le berabere kalmıştı.
Okan Buruk: Sert bir maç yaptık. Oyun üstünlüğü bizdeydi. Toparlanıyoruz. Sakatlar iyileşiyor. Icardi, İstanbul'a dönünce aramıza katılacak. Sıkı çalışıyoruz.
Aslan'da Özgür Baran Aksaka, maça 11'de başlayacaktı ama ısınma sırasında ağrı hissedince yerine Metehan oynadı.
AVCI: HER KULVARDA VARIZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ve eski hakem Cüneyt Çakır, Okan Üniversitesi Spor Yönetimi Topluluğu'nun düzenlediği futbol söyleşisine katıldı. Abdullah Avcı, Moderatör Lale Orta'nın 'Trabzonspor geçtiğimiz sezona kıyasla bu sezon daha geride kaldı. Bunun sebebi nedir?' sorusuna, "Kendi sahamızda 32 maç yenilmemiş bir takımız. Geçenlerde biri 'Trabzonspor en son evinde yenildiğinde dolar 7 TL idi' şeklinde yorum yazmış, güzel tespit ifadesini kullandı.
TÜM REKORLARI KIRDIK
Kendi sahamız içinde 25 ayda tüm rekorları kırdık biz. Gidenler oldu, sakatlananlar oldu. İlk 11'in içinde 7 oyuncu değiştirmek zorunda kaldık ama yarış hiçbir zaman bitmiyor. Her kulvarın içinde yine varız" diye konuştu.
LAHTIMI'YE İZİN YOK
Antalya kampına pasaportunda yaşadığı sıkıntı nedeniyle geç katılan Lahtimi, bu nedenle hazırlık maçlarında süre alamamıştı. Kasımpaşa maçının ardından futbolculara 2,5 gün izin veren Abdullah Avcı, Lahtimi'ye ise "Sen Trabzon'a git çalış" dedi. Faslı futbolcu da arkadaşları izin yaparken tesislerde kendisine verilen özel program dahilinde çalıştı.