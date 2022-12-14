Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Galatasaray, hazırlık maçında Lazio'ya 2-1 mağlup oldu | Spor haberleri

    Galatasaray, öne geçtiği maçta Lazio’ya 2-1 mağlup oldu. Cimbom, Dünya Kupası arasında yaptığı 4. hazırlık maçını da kazanamadı. Sarı-Kırmızılılar; iki kez direğe takıldı, kaleciyi de aşamadı. İşte sizler için derlediğimiz 14 Aralık TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Aslan yine kazanamadı

    Galatasaray hazırlık maçında Lazio ile karşılaştı. İyi başlayan Cimbom, 4'te öne geçti. Mata'nın nefis pasında topa tek vuruş yapan Barış Alper, Aslan'ı öne geçirdi: 1-0. 11'de Metehan kaptırdı, Anderson sert vurdu: 1-1. 14'te Yusuf Demir'in şutu direkten döndü. 17'de Kerem'in şutunu kaleci Provedel ayaklarıyla çıkardı. 33'te Kerem'in şutu direkten dışarı gitti. 44'te Kerem'in şutunu savunma çizgiden çıkardı. İkinci yarı başladıktan 16 saniye sonra top Galatasaray ağlarına girdi. Alberto'nun ceza sahası dışından şutunda Okan kıpırdayamadı: 1-2. 53'te Basic'in şutunu Okan çıkardı. 56'da Yusuf'un şutunu kaleci iki hamlede tuttu. 63'te Boey'un sol ayakla plasesini kaleci son anda çeldi. 71'de Mertens sert vurdu Provedel kurtardı. 85'de Abdülkerim'in şutuna savunma ayak koydu. Cimbom hazırlık maçlarında Vallecano ve Villarreal'e kaybetmiş, Adana Demir'le berabere kalmıştı.

    Okan Buruk: Sert bir maç yaptık. Oyun üstünlüğü bizdeydi. Toparlanıyoruz. Sakatlar iyileşiyor. Icardi, İstanbul'a dönünce aramıza katılacak. Sıkı çalışıyoruz.

    Aslan'da Özgür Baran Aksaka, maça 11'de başlayacaktı ama ısınma sırasında ağrı hissedince yerine Metehan oynadı.



    AVCI: HER KULVARDA VARIZ
    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ve eski hakem Cüneyt Çakır, Okan Üniversitesi Spor Yönetimi Topluluğu'nun düzenlediği futbol söyleşisine katıldı. Abdullah Avcı, Moderatör Lale Orta'nın 'Trabzonspor geçtiğimiz sezona kıyasla bu sezon daha geride kaldı. Bunun sebebi nedir?' sorusuna, "Kendi sahamızda 32 maç yenilmemiş bir takımız. Geçenlerde biri 'Trabzonspor en son evinde yenildiğinde dolar 7 TL idi' şeklinde yorum yazmış, güzel tespit ifadesini kullandı.

    TÜM REKORLARI KIRDIK
    Kendi sahamız içinde 25 ayda tüm rekorları kırdık biz. Gidenler oldu, sakatlananlar oldu. İlk 11'in içinde 7 oyuncu değiştirmek zorunda kaldık ama yarış hiçbir zaman bitmiyor. Her kulvarın içinde yine varız" diye konuştu.



    LAHTIMI'YE İZİN YOK
    Antalya kampına pasaportunda yaşadığı sıkıntı nedeniyle geç katılan Lahtimi, bu nedenle hazırlık maçlarında süre alamamıştı. Kasımpaşa maçının ardından futbolculara 2,5 gün izin veren Abdullah Avcı, Lahtimi'ye ise "Sen Trabzon'a git çalış" dedi. Faslı futbolcu da arkadaşları izin yaparken tesislerde kendisine verilen özel program dahilinde çalıştı.

        BARTRA'NIN YERİNE GBAMIN
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçında Bartra'nın yerine savunmada forma giyen Gbamin'in performansını beğenirken hem Samsunspor ile kupada hem de Fenerbahçe ile ligde oynanacak olan maçta bu oyuncunun sağ stoper olarak görev alması bekleniyor. Kasımpaşa maçında bir penaltı yaptıran oyuncu için Avcı, "Gbamin'in penaltı hariç performansı iyiydi" ifadelerini kullandı.



        GOMIS'LE YOLLAR AYRILIYOR
        Galatasaray'da sezon başında son dakikalarda attığı gollerle takımına puanlar kazandıran 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis ile yeni sözleşme imzalanmayacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin son zamanlarda formasını Icardi'ye kaptıran futbolcuyla yeni sezonda devam etmeyi düşünmediği ifade edildi. Fransız golcü bu sezon 10 maça çıkıp 4 gol kaydetti.

        FEGHOULI 10'DA 1'İNİ ALACAK
        Galatasaray'da yıllık 4 milyon Euro'ya oynayan Sofiane Feghouli'nin Karagümrük'le anlaştığı ücret şaşkınlık yarattı. Cezayirli'nin Kırmızı-Siyahlı kulüpten 400 bin euro alacağı öğrenildi.



        DIMITRIS PELKAS'TAN HULL'A KÖTÜ HABER
        İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Dimitris Pelkas, sakatlığı nedeniyle 3 ay takımdaki yerini alamayacak. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, pazar günü ligde deplasmanda Watford ile oynadıkları maçta sakatlanan Pelkas'ın 3 ay sahalardan uzak kalacağını bildirdi.



        FERRARİ'DE YENİ PATRON FREDERIC VASSEUR
        Formula 1 takımlarından Ferrari'de takım direktörlüğüne Fransız Frederic Vasseur getirildiği bildirildi. Ferrari'nden yapılan açıklamada, motor yarışlarında 25 yıllık bir kariyeri olan Fransız mühendis Vasseur'un 9 Ocak'tan itibaren takımın patronu olacağı belirtildi. Vasseur, bu karardan mutluluk duyduğunu söyledi.



            KAYSERİSPOR'DA İKİ İMZA YOLDA
            Kayserispor'da Başkanvekili Ali Çamlı, müjdeli haberi verdi.. Çamlı, "Onur ile 3, Emrah ile 2 yıllık sözleşmeyi Kayseri'ye dönünce imzalayacağız" diye konuştu. Öte yandan Kayserispor hazırlık maçında Letonya'nın Liepaja takımını 2-1 yendi. Sarı-kırmızılılarda golleri Mustafa Pektemek ve Talha Sarıarslan attı.



            KONYASPOR PENALTI GOLÜYLE KAZANDI
            Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdüren Arabam.com Konyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan hazırlık karşılaşması Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Yeşil-Beyazlı takım 84. dakikada Hadziahmetovic'in penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.



            GÜNEŞ'İN DOKUNUŞU!
            Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, takımda yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı. Dünya Kupası arasında yıldız oyuncular performanslarını yükseltmeye başladı. Özellikle Redmond, Dele Alli ve Muleka gibi isimler hazırlık maçlarında gösterdikleri performansla gelecek adına umut verdi. Beşiktaş, 4 hazırlık maçında 8 gol attı. Bu goller Redmond (2), Cenk, Kerem Atakan (2), Dele Alli, Muleka ve Tayyip Talha'dan geldi. Formsuz olan yıldızlar ritm bulmaya başladı.

                BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTERİM
                Beşiktaş'ta kontratı Haziran 2023'te sona erecek Josef de Souza, kalmak istediğini söyledi. Brezilyalı orta saha, "Başkanla henüz görüşmedik" dedi.



                GEDSON: "ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
                Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes yaptığı açıklamalarda, "Böyle bir ailenin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Takımın en önemli parçası taraftarlarımız. Onları mutlu edeceğiz. Birlik beraberlik içinde, omuz omuza mutlu sona yürüyeceğiz" dedi.



                F.BAHÇE BEKO ATİNA'DA AĞIR YENİLGİ ALDI
                THY Euroleague'de müthiş bir sezon geçiren Fenerbahçe Beko, 13. haftada Olimpiakos ile deplasmanda karşılaştı. Sarı Kanarya ilk periyotta sadece 11 sayı atınca adeta maçı baştan kaybetti. 2. ve 3. çeyrekte 20'şer sayı kaydeden Fenerbahçe Beko son periyotta da çok etkisiz kalınca 27 sayı farkla mağlup oldu. Sarı-Lacivertliler, 13 maçta 3. yenilgisini yaşadı. Olimpiakos ise 9. galibiyetini almayı başardı.



                PERİ MASALI DEVAM EDECEK Mİ?
                Dünya Kupası'nda son şampiyon Fransa ile turnuvada tarih yazan Fas, yarı final maçında bugün kozlarını paylaşacak. Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve Meksikalı hakem Cesar Ramos'un yöneteceği karşılaşma, saat 22.00'de start alacak. Turnuvada büyük bir sürprize imza atarak yarı finale kadar yükselen Fas'ın Fransa karşısındaki performansı merak ediliyor. Çeyrek finalde Portekiz'i 1-0'lık skorla evine gönderen Fas, turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza attı. Kanada karşısında kendi kalesine attığı gol dışında rakiplerine geçit vermeyen Fas, turnuvanın elemeleri ve Dünya Kupası'nda 13 maçtır yenilmiyor. Son dünya şampiyonu Fransa'da ise tek hedef galibiyet... Çeyrek finalde İngiltere'yi 2-1'lik skorla geçen Horozlar'da performansı en çok merak edilen isim ise Mbappe...

                45 BİN TARAFTAR OLACAK
                Fas taraftarları, Fransa maçına büyük önem veriyor. Özel olarak Katar'a gelen Faslı taraftarların Al Bayt Stadı'nı doldurması bekleniyor. Yaklaşık 45 bin taraftarın bu gece takımlarına destek vereceği öğrenildi.



                    GÜZELLİKLERİYLE RENK KATIYORLAR
                    Fas'a destek veren kadın taraftarlar güzellikleriyle dikkat çekiyor. Fas taraftarları bugün de takımlarından galibiyet bekliyor.



                    EN İYİ SAVUNMA FAS'TA!
                    Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Fas maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Fas, sadece harika bir savunma takımı değil. Dünya Kupası'nda izlediğimiz en iyi savunma Fas'ta. Böyle olmasaydı yarı finale kadar yükselemezlerdi" dedi.



                    FAS'A BÜYÜK SAYGI DUYUYORUZ
                    Fransa'nın kaptanı Hugo Lloris, "Bir takım düşünün ki; Belçika'yı yenmiş, İspanya ve Portekiz'i elemiş. Böyle bir takımı küçümseyemez, ancak saygı duyarsınız. Fas'a çok büyük saygı duyuyoruz" diye konuştu.



                        YOKSULLARA DAĞITACAK!
                        Dünya Kupası'nda Portekiz'i eleyip yarı finale yükselen Fas'ta yıldız oyuncu Hakim Ziyech'in sergilediği davranış büyük alkış topladı. Gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Ziyech, federasyonun vereceği galibiyet primlerini almayacağını duyurdu. Fas'ta oynadığı süre boyunca 1 kuruş bile kazanmayan Faslı yıldız, federasyonun vereceği yüklü galibiyet primini ülkesindeki yoksullara bağışlayacak.



                        40 YIL DAHA BEKLEMEK İSTEMİYORUZ
                        Dünya Kupası'nı kazanmak için önlerinde sadece 2 maç kaldığını vurgulayan Fas Teknik Direktörü Walid Regragui, şanslarını en iyi şekilde kullanmak istediklerini belirterek, "Finale çıkıp kazanmak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için her şeyi yapmaya hazırız. Bir fırsatımız var, onu boşa harcamak, 40 yıl daha beklemek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.



                        VOLEYBOLUN KALBİ ANTALYA'DA ATACAK
                        2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası bugün Antalya'da başlayacak. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; 14-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi ev sahibi olarak Eczacıbaşı Dynavit ve CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank temsil edecek. Eczacıbaşı Dynavit A Grubu'nda bugün Brezilya'dan Dentil Praia Clube ile 16.30'da, Guidetti ile 3 yıllığına yeniden anlaşan VakıfBank ise B Grubu'nda Kazakistan'dan Kuanysh Club ile 19.30'da karşılaşacak. Organizasyonda Eczacıbaşı Dynavit A Grubu'nda İtalya'dan Prosecco Doc Imoco Conegliano ve Brezilya'dan Dentil Praia Clube ile Vakıf- Bank ise B Grubu'nda Kazakistan'dan Kuanysh Club ve Brezilya'dan Gerdau Minas ile oynayacak.



                            EMRE MOR TAKIMLA ÇALIŞTI
                            Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisler'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, pas çalışmalarıyla sürdü; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Emre Mor, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

                            VITOR PEREIRA 4.5 MİLYON KAZANACAK
                            Flamengo, takımın başına resmen Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı. Portekizli teknik adam ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Pereira'nın Flamengo'dan 1 yılda 4.5 milyon Euro kazanacağı ifade edildi.



                            TRABZON'DA TENİS HEYECANI
                            Türkiye'nin en iyi kulüplerinin belirleneceği Türkiye Tenis Ligi'nin final müsabakaları 2011 Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'na da ev sahipliği yapan Trabzon Beşirli Tenis Kompleksi'nde başladı. 18 Aralık'a kadar sürecek bu önemli organizasyonda kadınlar ve erkeklerde toplam 25 takım mücadele edecek. Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla Ataman ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner önceki gün basın mensuplarıyla Eyof Olimpiyat Sosyal Tesisi'nde bir araya geldi. Ardından Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun da katılımıyla Beşirli Tenis Kompleksi'nde Türkiye Tenis Ligi'nin resmi açılışı gerçekleşti. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "İl dışından gelen sporcular bölgeyi ve şehri tanıyarak bu önemli organizasyonda yarışacaklar" diye konuştu.



                            YABANCI HAKEM BAŞKA BAHARA
                            Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK Semineri'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen'i VAR kadrosuna almayı planladıklarını söyledi. Büyükekşi, "Yabancı VAR hakemi getirmek birçok ülkeyle görüştük ama maalesef olumlu bir cevap alamadık. Bu konuda başka aksiyonlar planlıyoruz" şeklinde konuştu.



                                BURSASPOR'DAN NEFİS GALİBİYET
                                EUROCUP'ta A Grubu'nun 8. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i 75-69 yendi. Timsah, 5. galibiyetini alıp 10 takımın yer aldığı grupta 2. sıraya yükseldi. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise Darüşşafaka dış sahada Bakken Bears'a 68-66 yenildi. Daçka 5. maçta 3. kez kaybetti.



                                ANADOLU EFES'İN KONUĞU BASKONIA
                                Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında bugün İspanya'nın Cazoo Baskonia ekibini konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Avrupa Ligi'ndeki son 5 maçını kazanan Anadolu Efes, 7 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 6. basamakta yer alıyor.



                                FENERBAHÇE ALAGÖZ VALENCIA KARŞISINDA
                                Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 6. hafta maçında bugün deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket ekibiyle karşı karşıya gelecek. Fuente de San Luis Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. iki takım da oynadıkları maçlardan üçer galibiyet ve ikişer mağlubiyet yaşadı.

                                    TRABZONSPOR'UN BAKA GURURU!
                                    Trabzonspor yıldızı Bakasetas en iyi Yunan futbolcu ödülünü aldı.

                                    KASIM AYININ MVP'Sİ SILVA
                                    Benficalı Antonio Silva, Kasım ayının en iyi savunma oyuncusu seçildi.



                                    MBAPPE'NİN KEYFİ YERİNDE
                                    Kylan Mbappe çekilen bu karesini "Bebeklerim" notuyla paylaştı.

                                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                                    Kemal Kılıçdaroğlu’na sağlı sollu
                                    Haberler Spor Galatasaray, hazırlık maçında Lazio'ya 2-1 mağlup oldu | Spor haberleri
                                        SON DAKİKA